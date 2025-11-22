FEI Eventing Nations Cup serie 2026 ondergaat vernieuwing

De FEI Eventing Nations Cup krijgt in 2026 een belangrijke update om de competitie spannender te maken voor zowel ruiters als fans. De bestaande viersterrenserie wordt herzien: iedere etappe van de serie fungeert voortaan als kwalificatiewedstrijd en de top 10 teams plaatsen zich voor de seizoensfinale.

Petra Trommelen Door

In de finale beginnen alle teams met een schone lei, waardoor het kampioenschap pas op de laatste dag beslist wordt. Dit vervangt het huidige puntensysteem, waarbij de winnaar soms al vóór de finale bekend kon zijn. De finale van 2026 vindt plaats op de gebruikelijke locatie in Boekelo.

David O’Connor, FEI-eventingcommissievoorzitter en olympisch goudenmedaillewinnaar, vertelt: “We kijken ernaar uit om de Nations Cup te vernieuwen. Alle teams beginnen gelijk in de finale, wat geweldige sport, grote spanning en passie oplevert. Voor de fans betekent dit dat de competitie pas op de laatste rit wordt beslist – precies zoals we zagen bij het Europees Kampioenschap.”

Teamticket Olympische Spelen LA

Vanaf 2027 wordt via de FEI Eventing Nations Cup Series een teamticket voor de LA 2028 Olympische Spelen toegekend. Dit gaat naar het hoogstgeplaatste team dat nog geen kwalificatie heeft behaald. Dit wordt bepaald via een puntensysteem voor de hele serie, inclusief dubbele punten in de finale.

Deze herziening biedt volgens de FEI “groeipotentieel” voor de eventing Nations Cup en belooft een spectaculair seizoen voor ruiters en fans wereldwijd.

Lees hier het vernieuwde document van de FEI

Bron: FEI