FEI maakt deel van kalender 2022 bekend

Het FEI-bestuur heeft tijdens de teleconferentievergadering deze week de kwalificaties voor het seizoen 2022/2023 van de FEI Driving World Cup™ en de FEI Eventing Nations Cup™ Series bekend gemaakt. De toewijzing van de kwalificaties van de FEI Dressage World Cup™ 2022/23 is uitgesteld tot de volgende teleconferentie op 20 januari 2022.

Eerder was al bevestigd dat de FEI Driving World Cup™ Final 2023 wordt gehouden in Bordeaux (FRA) van 2 tot 5 februari 2023 en het bestuur heeft de locaties en data voor de FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2022 en de FEI Jumping Ponies’ Trophy 2022 nu ook bevestigd.

Drie kampioenschappen toegevoegd

Er zijn drie kampioenschappen toegevoegd aan de kalender van 2022. Het FEI Wereldkampioenschap voor Jonge Paarden wordt van 25 tot en met 28 augustus gehouden in Szilvásvárad (HUN) en het FEI Europees Kampioenschap springen voor Veteranen van 8 tot en met 11 september in Darmstadt (GER). Van 17 t/m 23 oktober worden in Buenos Aires (ARG) de FEI Zuid-Amerikaanse kampioenschappen springen voor young riders, junioren, pre-junioren en children 2022 georganiseerd.

“De FEI Series en kampioenschappen zijn belangrijk voor de groei en ontwikkeling van de paardensport en het is bemoedigend om een ​​volledige kalender voor volgend jaar te zien”, aldus FEI-secretaris-generaal Sabrina Ibáñez, die dankbaar is dat organisaties ondanks maatregelen en verliezen vanwege de coronapandemie, toch FEI-evenementen blijven organiseren. “Het is eveneens bemoedigend om de springserie voor de jeugd steeds sterker te zien worden. We weten dat deze series een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van onze jonge springruiters en -amazones en hen kennis laten maken met alles rondom topevenementen.”

FEI kampioenschappen en finales 2022

FEI Driving World Championship for Young Horses, Szilvásvárad (HUN), 25-28 August

FEI Jumping South American Championship For Young Riders, Juniors, Pre-Juniors & Children, Buenos Aires (ARG) – 17-23 October

FEI Jumping European Championship for Veterans, Darmstadt (GER) – 8-11 September

Springen

FEI Jumping Ponies Trophy 2022

Vilhelmsborg (DEN) – 19-23 October

Lyon (FRA) – 26-30 October

Stuttgart (GER) – 9-13 November

Salzburg (AUT) – 8-11 December

Finale

Mechelen (BEL) – 26-30 December

FEI Jumping Nations Cup™ Youth 2022

Opglabeek (BEL) – 7-10 April

Gorla Minore (ITA) – 13-17 April

Zduchovice (CZE) – 20-24 April

Fontainebleau (FRA) – 28 April – 1 May

Lamprechtshausen (AUT) – 5-8 May

Zuidwolde (NED) – 1-5 June

Hagen (GER) – 16-19 June

Zürich (SUI) – 25-28 August

Finale

Kronenberg, NED – 22-25 September

Eventing

FEI Eventing Nations Cup™ Series 2022

Pratoni (ITA) – 11-15 May

Houghton Hall (GBR) – 26-29 May

Strzegom (POL) – 22-26 June

Avenches (SUI) – 7-10 July (Dates TBC)

Haras du Pin (FRA) – 11-14 August

Arville (BEL) – 18-21 August

Bromont (CAN) – 18-21 August

Moscow (RUS) – 8-11 September

Ballindenisk (IRL) – 21-25 September

Boekelo (NED) – 6-9 October

Mennen

FEI Driving World Cup™ Series Season 2022/2023

Lyon (FRA) – 29-30 October 2022

Maastricht (NED) – 4-6 November 2022

Stuttgart (GER) – 9-13 November 2022

Stockholm (SWE) – 24-27 November 2022

Geneva (SUI) – 10-11 December 2022

London (GBR) – 15-17 December 2022

Mechelen (BEL) – 26-30 December 2022

Leipzig (GER) – 19-22 January 2023

Bron: Persbericht