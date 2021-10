Merel Blom en Tim Lips zorgen voor sprankeltje hoop in Boekelo

Na een vrij roemloze zomer voor Nederland als paardensportland (afgezien van het brons voor Maikel van der Vleuten geen teammedailles op de Olympisch Spelen en Europese Kampioenchappen bij de senioren), zorgde de dressuurploeg (met name Dinja van Liere) er in Aken voor dat het seizoen toch nog zonnig eindigde en de Oranje springruiters deden hetzelfde in de Nations Cup finale in Barcelona. Die hoop op een zonnige afsluiter was er ook voor de Nederlandse eventingruiters in Boekelo, maar dat lijkt na de cross verkeken.

Voor een schemertje hoop in het volgende seizoen (Wereldruiterspelen) zorgden Tim Lips met zijn nieuwe troef Lady Chin van ’t Moerven Z (-14,8 voor tijdsoverschrijding) en Merel Blom met de eind vorig jaar door N.O.P. (alvast richting Parijs) vastgelegde Crossborder Radar Love (-9,2 voor tijdsoverschrijding). En de 21-jarige Boekelo-debutant Thierry van Rijne reed de cross ook uit. Lang leek het er op dat hij ook alleen tijdfouten aan zijn broek zou krijgen, maar naar het slot kwam er toch nog een langsloper. Desalniettemin zette de jonge ruiter het derde resultaat neer voor Nederland. Hij kwam nipt boven teamamazone Sanne de Jong uit met zijn 41ste plaats in de tussenstand. En dit drietal staat dus ook op virtueel goud (Lips), zilver (Blom) en brons (Van Reine) in het Nederlands Kampioenschap, naast de Nations Cup en een CCIO4* L geldt Boekelo ook als het NK.

Plaats 21 en 23

Maar voor nu is de Hollandse eventing-eer waarschijnlijk niet meer te redden in Boekelo. Tim Lips zakte met de 14,8 strafpunten voor tijdsoverschrijding naar plaats 21 (39,3), Merel Blom klom op van een 43ste plaats na de dressuur (met 34,6 het schrapresultaat) op naar de 23ste plaats en zette van de Oranjeruiters de beste cross neer.

Nederland zakt naar zevende plaats

De derde teamruiter van TeamNL in deze Nations Cup-wedstrijd, Sanne de Jong met Enjoy, kreeg twee weigeringen (12b en 27) en kwam met de tijdsoverschrijding op een totaal van 61,6 strafpunten. Die opgeteld bij de 33,1 uit de dressuur zorgden voor een totaal van 94,6 strafpunten (43ste plaats). De vierde TeamNL-combinatie, Jordy Wilken met met Curacao, werd uitgesloten. Wilken viel van zijn Ierse ruin op hindernis 25. Nederland zakte in de tussenstand naar de zevende plaats.

Uit het klassement verdwenen

Wilken was niet de enige combinatie die werd uitgesloten. Drie van de vier overige Nederlanders die individueel meereden in Boekelo zijn ook uit het klassement verdwenen. Boekelo-debutante Willemina van der Groes-Petter, die gisteren dé dressuurverrassing was en zich naar plaats 8 katapulteerde in het klassement, viel van Ekino op hindernis 13. Merel Bloms kwam met tweede paard Ceda N.O.P. op hindernis 20d ten val. Ceda bleek overigens nog niet veel behoefte te hebben de cross vroegtijdig te beëindigen, want de bruine merrie draafde de rest van het parcours met goede zin in haar eentje door, sprong nog zeven hindernissen en werd uiteindelijk pas op het hoofdterrein staande gehouden. Laura Hoogeveen had al vrij vroeg (9a) een langsloper en viel van Wicro Quibus toen hij ook langs hindernis 27 wilde.

Thierry van Reine rijdt cross wel uit

De 21-jarige Boekelo-debutant Thierry van Reine reed de cross wel uit. In het zadel ACSI Harry Belafonte leek hij op weg naar alleen tijdfouten, maar toen kwam er toch nog een langsloper op hindernis 27 (van 29) aan het eind van de cross. Daarmee kwam het totaal op 40,8 strafpunten. Die opgeteld bij de 33,7 uit de dressuur maken een totaal van 74,5 (41ste plaats in de tussenstand).

Elf combinaties foutloos en binnen de tijd

Elf combinaties bleven foutloos en binnen de tijd in de Boekelose cross. Bovenaan de Duitse Sophie Leube die met Jadore Moi (v. Conthargos) haar leidende positie uit de dressuur vasthield. De Brit William Fox-Pitt haalde met een foutloze cross op Grafennacht (v. Birkhof’s Gravenstolz TSF) de Amerikaanse Tamra Smith in, die net buiten de toegestane tijd (0,8 strafpunt) binnenkwam op Danito (v. Dancier). Smith staat nu derde. Daar achter Europees kampioene Nicola Wilson die met Coolparks Sarco (v. Shannondale Sarco ST Ghyvan) ook 0 strafpunten toevoegde in de cross.

Britten met overmacht vooraan

De Britten lijken het ijzersterke seizoen (teamgoud en individueel zilver op de Spelen in Tokyo, teamgoud en individueel goud, zilver en brons op het EK in Avenches) in stijl te gaan afsluiten in Boekelo. Aan de 80,8 strafpunten uit de dressuur werd geen enkele strafpunt toegevoegd in de cross. Ook de derde teamruiter Izzy Taylor bleef foutloos (en op het cross-streepresultaat van 4,8 voor James Rushbrooke is ook weinig aan te merken). Een vierde Brit, Thomas Rowland (niet in team), hield de schade beperkt tot twee strafpunten in de cross. En daarmee staan vier Britten na de cross in de top-10. De Verenigde Staten staan op kleine afstand (84,7), waarbij één van de vier teamruiters vandaag wel gediskwalificeerd werd. Op drie Duitsland op flinke afstand (123,3).

Tussenstand na cross (individueel)

Tussenstand na cross (Nations Cup)

Tussenstand na cross (NK)

Bron: Horses.nl