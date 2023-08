Nations Cup Arville nipt naar Duitsland, Splinter Bergsma scoort in korte 2*

Nog geen week na het EK Eventing in Frankrijk, vond in België alweer de een-na-laatste etappe van de Nations Cup Eventing plaats. De strijd ging tussen Duitsland en België en werd met slechts 0,3 strafpunt verschil beslist in het voordeel van de Oosterburen. Nederland had wat jongere paarden meegenomen dan vorige week en werd tiende. In de CCI2* voor jonge ruiters was er een prachtige derde plaats voor Splinter Bergsma met Vigo Key SR Z (v. Vigo d'Arsouilles).

In de landenwedstrijd reed het Duitse team naar 103,2 strafpunten, België volgde met 103,5. Team Nieuw Zeeland werd derde met 116,4 strafpunten. Het Belgische en Nederlandse team stelden vorige week op het EK hun Olympische kwalificatie zeker en zijn dus minder afhankelijk van de uitslag van de Nations Cup dit jaar. Aan het einde van de serie is namelijk ook nog een Olympisch ticket te verdienen.

CCI2* succes voor Bergsma

Splinter Bergsma reed mee in de korte tweester voor ruiters geboren in 2000 en later. Met Vigo Key SRZ finishte hij op -33,5. Dat was goed voor de derde plaats, net achter de Finse Lotta Lamberg. De wedstrijd werd gewonnen door Ann-Catrinn Bierlein uit Duitsland, met Come On Lotti (v. Casiro 3). Zij bleef een balk voor op de concurrentie: -29,3. Bij de oudere ruiters was er in de CCI2* een twaalfde plek voor Merel Blom-Hulsman met de zesjarige Ukario R (v. Unikato). Het duo reed naar -35,5.

Krajewski wint 4*

De korte vierster – waarin ook de Nations Cup werd verreden – werd gewonnen door Julia Krajewski met Nickel 21 (v. Numero Uno). De amazone kwam uit op -27.1 na een paar kleine tijdfouten in de cross en het springen. Opvallend genoeg ging de tweede plaats naar een ruiter uit India: Fouaad Mirza met Seigneur Medicott (v. Seigneur d’Alleray XX). Mirza komt uit een familie van paardendierenartsen en was ook op de Olympische spelen in Tokio. Hij reed naar -27.5. Beste Nederlander was Janneke Boonzaaijer die met haar ’tweede paard’ I’m Special N (v. Ulina) naar -47.4 reed.

Alle uitslagen

Bron: Horses.nl