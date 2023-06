Nederland vierde in Eventing Nations Cup Ierland

In de derde FEI Nations Cup wedstrijd van dit seizoen zijn de eventingruiters van TeamNL op de vierde plaats geëindigd. In het Ierse Millstreet stonden de meerijdende bondscoach Andrew Heffernan met Gideon (v. Lucky Boy), Jordy Wilken met Curacoa (v. Ramiro B), Janneke Boonzaaijer met I'm Special N (v. Ulina) en Althea Bleekman met Granncord (v. Grannex) op de tweede plaats na de dressuur en het springen. Na de uitdagende cross zakte het eventingteam naar de vierde plaats, op korte afstand van het podium. Nieuw Zeeland won de landenwedstrijd.

Nederland begon voortvarend met een tweede plek in de dressuur. In het daarop volgende springconcours lieten Heffernan en Wilken de balken liggen en noteerde Janneke Boonzaaijer slechts wat tijdfouten, waardoor Oranje de tweede plek wist vast te houden. In de cross kwamen de vier teamruiters buiten de tijd over de streep, maar er werden geen hindernisfouten genoteerd.

Tussenklassement: derde

Door de eerder behaalde vijfde en zesde plek, staat Nederland nu op de derde plaats in het tussenklassement van de Eventing Nations Cup. Dat is na drie wedstrijden. In het individuele klassement eindigde Andrew Heffernan met Gideon op de zesde plaats, Jordy Wilken stond met zijn paard Curacao nog net in de top tien.

Uitslag FEI Nations Cup Millstreet CCIO4*

Nieuw Zeeland – 114,6 België – 131,9 Ierland – 139,7 Nederland – 144,1

Tussenstand FEI Nations Cup na 3 wedstrijden (onder voorbehoud)

België – 270 Italië – 205 Nederland – 185 Spanje – 180 Nieuw Zeeland – 145 Groot-Brittannië – 145 Frankrijk – 100 Ierland – 80

Uitslag individueel

Uitslag Nations Cup

Bron: KNHS / Horses.nl