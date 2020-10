Nederland wint geknotte Nations Cup Eventing 2020

De Nederlandse eventingruiters zijn winnaar geworden van de FEI Nations Cup 2020. Veel wedstrijden gingen niet door als gevolg van de coronacrisis en uiteindelijk werden er dit jaar slechts drie FEI Nations Cup wedstrijden verreden. TeamNL ging in twee van die drie wedstrijden van start en eindigde beide keren als tweede. Dat bleek genoeg voor de eindoverwinning in de FEI Nations Cup serie van dit jaar.

Nederland kwam aan de start in de eerste wedstrijd in het Franse Haras du Pin waar Frankrijk won en in de tweede wedstrijd in het Poolse Strzegom, waar Duitsland op het laatste moment met de overwinning aan de haal ging. Dit weekend werd de laatste wedstrijd verreden in Montilibretti – Italië waar het thuisland de overwinning greep. Nederland was daar niet aanwezig met een team.

‘Geweldige start’

De dit jaar aangestelde bondscoach Andrew Heffernan laat weten: “Het is een geweldige start voor ons en ik ben superblij voor alle ruiters. We hebben in de twee wedstrijden geweldig samengewerkt en dat heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.”

Eindstand FEI Eventing Nations Cup™ 2020:

Nederland – 180 punten Italië – 170 punten Polen – 160 punten

Bron: KNHS