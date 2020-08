Nederlands eventingteam aan de leiding na dressuur en springen in Strzegom

Het Nederlandse eventingteam staat na de dressuur en het springen met 85,90 strafpunten aan de leiding in de CCI4*-landenwedstrijd in het Poolse Strzegom. Duitsland heeft met een verschil van 7,20 strafpunten de tweede plaats in handen. Oostenrijk staat met 95,30 strafpunten voorlopig derde. Morgen staat de cross country op het programma.