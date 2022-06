TeamNL voorlopig tweede in Nations Cup Strzegom Eventing

In Strzegom is voor TeamNL eventing de Nations Cup wedstrijd van start gegaan. Na het eerste onderdeel staat Nederland voorlopig op de tweede plaats. Oostenrijk staat na de dressuur bovenaan en Polen vinden we op dit moment terug op de derde plaats. Morgen staat de cross op het programma en op zondag vind afsluitend het springen plaats.

In totaal staat TeamNL nu met 101,4 strafpunten op de tweede plaats. Het beste Nederlandse resultaat kwam van Janneke Boonzaaijer. ACSI Campbelle WS (v. Van Gogh) stond er fijn aan met een score van 32,80 staat zij individueel op de vijfde plaats. Merel Blom is ook weer helemaal terug op niveau. Zij reed Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) met een score van 33,50 naar een voorlopige zevende plaats. Sanne de Jong volgt op plaats negen. In het zadel van Jersey MBF (v. Fibonacci) waren zij goed voor 35,10 strafpunten. Oostenrijk staat met een totaal van 93,80 aan kop, Nederland volgt met 101,40 en Polen maakt de top drie compleet met 101,80.

Uitslag.