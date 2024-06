Willem, Harrie, Maikel en… Kim Emmen in Team Nations Cup Rotterdam

Bondscoach Jos Lansink heeft de combinaties bekend gemaakt die voor TeamNL van start zullen gaan in de FEI Longines League of Nations op CHIO Rotterdam (19 t/m 23 juni 2024). Willem Greve met Grandorado TN N.O.P., Harrie Smolders met Uricas van de Kattenvennen, Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P. en Kim Emmen met Imagine vormen het team.

De landenwedstrijd voor de springruiters wordt op vrijdag 21 juni verreden in Rotterdam. De eerste manche staat gepland vanaf 16.00 uur en de beslissende tweede omloop vanaf 19.00 uur. Bondscoach Jos Lansink heeft voor Rotterdam onderstaande combinaties geselecteerd.

Maikel van der Vleuten – Beauville Z N.O.P.

Harrie Smolders – Uricas van de Kattenvennen

Willen Greve – Grandorado TN N.O.P.

Kim Emmen – Imagine

Slechts één 5* landenwedstrijd in eigen land

De springruiters van TeamNL wonnen vorig jaar de FEI Nations Cup in Rotterdam en zullen er alles aan doen om dat succes in dit Olympische jaar te herhalen. “Je hebt maar een 5* landenwedstrijd per jaar in eigen land dus daar wil je natuurlijk altijd zo goed mogelijk presteren”, vertelt Lansink. “Als team willen we daar altijd goed voor de dag komen, maar het belangrijkste is dat alle paarden en ruiters fit en gezond blijven. Na Rotterdam kijken we welke combinaties er naar Parijs gaan.”

League of Nations met slechts drie wedstrijden dit jaar

De opzet van de FEI Nations Cup serie is ten opzichte van voorgaande jaren enorm veranderd. De serie die nu wordt verreden onder de naam FEI Longines League of Nations bestaat nog uit slechts vier wedstrijden en de finale. Door het uitvallen van de landenwedstrijd in Sankt Gallen zijn er nog maar drie etappes over. Rotterdam is de laatste.

De beste tien landen van de Longines League of Nations Ranking hebben zich geplaatst voor de serie en de beste acht landen na de drie wedstrijden mogen door naar de finale.

Geen streepresultaat in tweede manche

Ook het format van de wedstrijden is veranderd. In alle wedstrijden mogen per land vier combinaties van start in de eerste manche waarbij de beste drie resultaten tellen. De acht beste landen mogen door naar de tweede manche waarin per land nog drie combinaties aan de start verschijnen. De resultaten van alle drie deze combinaties tellen mee. Het land met de minste strafpunten is uiteraard de winnaar. Bij een gelijk aantal strafpunten wordt een barrage verreden door een combinatie per team.

Bron: KNHS