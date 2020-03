FNRS: Informatie voor medewerkers, klanten en bezoekers over het coronavirus

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert inwoners van de provincie Noord-Brabant bij verkoudheid, hoesten of koorts hun sociale contacten te beperken. Dit betekent: blijf zoveel mogelijk thuis. Dit is voor medewerkers op een hippisch bedrijf uiteraard erg lastig. Het FNRS benadrukt dat het van belang is medewerkers, klanten en bezoekers te informeren.

Het FNRS adviseerd hippische ondernemers om medewerkers te informeren over de huidige stand van zaken, eventuele ontwikkelingen en de hygiënemaatregelen die u op uw bedrijf neemt. Adviseer uw medewerkers om vaker de handen te wassen, bijvoorbeeld telkens na het afronden van werkzaamheden of wanneer ze van binnen naar buiten gaan en andersom. Ga vooral het gesprek aan met uw medewerkers en kijk waar u eventuele extra hygiënemaatregelen kan toepassen om het virus te voorkomen of tegen te gaan.

Is het niet mogelijk voor uw medewerker om thuis te werken en heeft hij/zij verkoudheidsklachten of koorts, dan kunt u vragen (fysiek) contact met collega’s of klanten te beperken. Maak een aangepast werkschema met gespreide werktijden. En adviseer medewerkers telefonisch contact op te nemen met de huisarts als de verkoudheidsklachten toenemen.

Hygiënemaatregelen

Het FNRS vervolgt: Informeer uw klanten en bezoekers welke maatregelen u eventueel treft op uw bedrijf. Laat ze bijvoorbeeld via Facebook of een nieuwsbrief weten welke hygiënemaatregelen zij moeten treffen voor, tijdens en na een bezoek aan uw bedrijf.

Geef hierbij ook duidelijk aan hoe u bijvoorbeeld omgaat met afmeldingen van lessen of een afgelast evenement. Hoe gaat u ermee om als uw eigen instructie verkoudheidsklachten krijgt? Mogen de ruiters in beide gevallen hun les inhalen? Wordt het evenement later opnieuw georganiseerd? Zorg ervoor dat u dit van te voren duidelijk communiceert zodat daar geen verwarring over kan ontstaan.

De overheid heeft besloten om tot 31 maart 2020 alle evenementen boven 100 personen te verbieden. In lijn met het advies van NOC*NSF en KNHS adviseren wij om alle evenementen tot 31 maart 2020 af te gelasten. Lessen, privé of in groepsverband, kunnen doorgaan. Bekijk als ondernemer wat de mogelijkheden zijn om lessen en andere reguliere activiteiten zoveel mogelijk te spreiden. Vraag uw klanten en bezoekers om zo min mogelijk extra bezoekers mee te nemen. Kijk of er mogelijkheden zijn om minder mensen gezamenlijk in uw kantine te ontvangen. Neem extra hygiënemaatregelen in acht. Informeer uw klanten en bezoekers hier tijdig over.

Finale FNRS-KNHS Springcompetitie op 22 maart op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo gaat niet door. De finale vidnt ook geen doorgang op een andere datum.

Regiobijeenkomsten FNRS in maart en april 2020 worden afgelast. Wij houden de ontwikkelingen in de gaten en plannen nieuwe data wanneer dit mogelijk is.

Workshop Bedrijfsovername op 30 maart 2020 wordt afgelast.

