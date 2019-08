‘Fokker van het Jaar Gelders Paard’ Jan Vonk gehuldigd op KWPN Kampioenschappen

Op de Dag van het Gelders Paard werd hij al gehuldigd, maar vandaag werd hij ook voor het grote publiek in het zonnetje gezet. Jan Vonk uit Goudriaan mocht ook vandaag genieten van een ereronde die hoort bij het behalen van een dergelijke titel.

Vlak daarvoor werd zijn veulen Olaf Rona (Vitens uit Joanna Rona voorl. keur van Alexandro P) uitgeroepen tot beste hengstveulen. Odette Kim (Edmundo uit Kimberly keur IBOP van Koss) werd tweede geplaatst bij de merrieveulens.

Gelders Paard

Beide veulens kwamen in de baan, samen met hun moeders, die later vandaag ook nog in de keuringsbaan te zien zullen zijn bij het kampioenschap voor vier tot en met zevenjarige keur- en elitemerries. Daarnaast verscheen Sabrina Melotti met de Z geklasseerde Alexandro P-zoon Highlight. Vonk begon zijn fokkerij met Rona. Daarmee fokte hij eerst enkele tuigpaard veulens, waarna hij Alexandro P begon te gebruiken en de overgang naar het Gelders Paard gemaakt was. Daarin heeft hij al diverse keuringskampioenen en sportpaarden weten te fokken.

Bron: KWPN