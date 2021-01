Franse long lists voor Tokio

De Franse Federatie heeft de Olympische kaders voor Tokio bekend gemaakt. Op de longlist dressuur staan de enige twee KWPN'ers die voor Frankrijk mogelijk naar Tokio gaan. Het zijn Zo What (v. Scandic) van Alexandre Ayache en Maxime Collards Cupido PB (v. Painted Black).

De longlist dressuur bestaat uit Alexandre Ayache en de Scandic-zoon Zo What. Het paar had in 2019 hun laatste internationale start. Maxime Collard met de Painted Black-zoon Cupido PB. Zij waren in februari vijfde in de kür in Le Mans. Morgan Barbançon en haar Oldenburgse hengst Sir Donnerhall II (v. Sandro Hit) is het Franse toppaar. In september won ze in Budapest nog de Grand Prix en de kür.

En verder Nicole Favereau met Ginsengue (), Isabelle Pinto met Hot Chocolat VD Kwaplas de la Gesse (v. Sir Donnerhall I) en Anne-Sophie Serremet haar beide Lusitano’s Actuelle de Massa (v. Pastor) en Vistoso de Massa (v. Maestro).

Springen

Op de Long List springen staan:

Mathieu Billot met Quel Filou 13 (v. Quidam’s Rubin).

Roger-Yves Bost met Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot).

Simon Delestre met Berlux Z (v. Berlin).

Nicolas Delmotte met Ilex VP (v. Diamant de Semilly) en Urvoso du Roch (v. Nervoso).

Julien Epaillard met Queeletta (v. Quality).

Pénélope Leprevost met Vancouver de Lanlore (v. Toulon) en Excalibur de la Tour Vidal (v. Ugano Sitte).

Kevin Staut met Tolede de Mescam*Harcour (v. Mylord Carthago).

Eventing

Op de Long List eventing staan:

Jean-Lou Bigot met Utrillo du Halage (v. Kara du Halage).

Thomas Carlile met Birmane (v. Vargas de St. Hermelle).

Sidney Dufresne met Tresor Mail (v. Jaguar Mail).

Gwendolen Fer met Romantic Love (v. L’Arc de Triomphe).

Karim Laghouag met Triton Fontaine (v. Gentleman IV).

Gireg Le Coz met Aisprit de la Loge (v. Quppydam des Horts).

Maxime Livio met Api du Libaire (v. Fusain du Defey x).

Ugo Provasi met Shadd’Oc (v. Espoir d’Oc).

Nicolas Touzaint met Absolut Gold*IFCE (v. Eolien II)

Bron Grandprox.info