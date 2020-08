Geen Jumping Indoor Maastricht in 2020

Met pijn in het hart heeft de organisatie van Jumping Indoor Maastricht besloten dat het niet verantwoord is om JIM, dat 6 tot 8 november 2020 in het MECC te Maastricht zou plaatsvinden, door te laten gaan. “Aan dit moeilijke besluit ligt de grote onzekerheid omtrent de ontwikkeling van het Covid-19 virus ten grondslag waardoor de gezondheids-, maatschappelijke- en financiële risico’s te groot zijn”, aldus Ward Vleugels, voorzitter van Stichting JIM. Hierdoor zal ook de kwalificatie voor de FEI Driving World Cup (Mennen) Maastricht een jaar overslaan.

De organisatie begrijpt dat dit een grote teleurstelling is voor de (internationale) paardensportwereld, het publiek en de sponsoren. Om de pijn van het wachten tot JIM editie 2021 enigszins te verzachten worden er voor verschillende doelgroepen een aantal verrassende alternatieve activiteiten op touw gezet. Deze zullen eind dit jaar en in de eerste helft van 2021 plaatsvinden voor zover de omstandigheden rondom het Covid-19 virus dit toelaten.

Virtueel toernooi

Voor alle paardensportfans wordt er een virtueel toernooi georganiseerd. Alle 28 winnaars van de Grote Prijs (tegenwoordig Longines Trophy) van de 30 edities zullen worden verdeeld over 4 rubrieken en de fans mogen stemmen wie er doorgaat naar de barrage rubriek op zondagmiddag. Geen 30 combinaties omdat de Zwitser Beat Mändli en de Nederlandse topruiter Maikel van der Vleuten beiden tweemaal hebben gewonnen met hetzelfde paard. Fans die stemmen maken kans op leuke prijzen!

Sponsor event

Voor de hoofdsponsoren wordt er een exclusieve bijeenkomst georganiseerd waarvoor een topspreker wordt aangetrokken. De effecten van Corona, zowel op maatschappelijk-, economisch- en gezondheidsvlak zullen tijdens dit event aan de orde komen.

Intocht Sinterklaas

Voor de allerkleinsten, de Jimmy fans, zal de intocht van Sinterklaas in Maastricht dit jaar een extra feestelijk tintje krijgen. Diverse pony’s en paarden zullen Sinterklaas en zijn Pieten bij de intocht vergezellen.

Master springen

De JIM organisatie onderzoekt momenteel de mogelijkheid om een evenement te organiseren in de eerste helft van 2021 op een locatie zoals bijvoorbeeld het Vrijthof in Maastricht

Zodra meer informatie bekend is over de alternatieve activiteiten zal dit gecommuniceerd worden aan de pers en de doelgroepen. De organisatie van JIM zet alles op alles om JIM in 2021 dubbel geslaagd te maken.

Bron Persbericht JIM