8 Nederlanders maken deel uit van teams GCL 2020

Internationale topruiters nemen het in zestien teams tegen elkaar op in de Global Champions League van 2020. Acht Nederlandse springruiters hebben zich aan deze teams toegevoegd om te strijden om de overwinning. De beste teams maken hun opwachting bij de finale in New York in september en de ruiters sluiten het seizoen af bij de GCL Super Cup op de GC Prague Playoffs in november.

U25-ruiters maken van elk team deel uit om een bijdrage te leveren aan goede resultaten. Een aantal van deze jonge talenten waren vorig seizoen cruciaal voor het succes van hun team.

Wijzigingen in teams

Ten opzichte van vorig seizoen maken een aantal topruiters deel uit van een ander team. De Franse amazone Pénélope Leprevost maakt dit seizoen haar opwachting bij Paris Panthers. De Spanjaard Sergio Alvarez Moya sluit zich aan mij Prague Lions. De Ier Cameron Hanley strijdt met London Knights om de prijzen. Edwina Tops-Alexander stapt over naar Valkenswaard United. De Duitser Daniel Deusser maakt de oversteek naar St Tropez Pirates. De Amerikaanse amazone Jessica Springsteen verhuisd naar Cannes Stars. De Ier Billy Twomey gaat zijn rijkunsten laten zien bij Monaco Aces.

Nederlanders

Acht Nederlandse springruiters nemen deel aan de Global Champions League en zijn verdeeld over vijf teams. Suus Kuyten maakt haar debuut in deze competitie en vergezeld Bart Bles in de Hamburg Giants. Madrid in Motion krijgt steun van Maikel en Eric van der Vleuten. Harrie Smolders strijdt met Paris Panthers om de overwinning. Marc Houtzager en Jur Vrieling maken deel uit van Prague Lions. Frank Schuttert versterkt het team Shanghai Swans.

Bron: Horses.nl/GC Global Champions