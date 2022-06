Maikel van der Vleuten vierde individueel en met vader Eric derde als team

Met een totaalscore van acht strafpunten over de twee parcoursen van gisteren en twee van vandaag werden Eric en Maikel van der Vleuten met Madrid in Motion netjes derde achter de Shanghai Swans en winnaars Prague Lions. Individueel ging de winst in Cannes verrassend naar de Mexicaan Fernando Martinez Sommer met Charlie Harper (v.Comme Il Fault) die Henrik von Eckermann met King Edward (v.Edward 28) en Christian Ahlmann met Solid Gold Z (v.Stakkato Gold) voorbleef.

Zowel gisteren als vandaag hadden vader en zoon van der Vleuten dezelfde paarden gezadeld. Eric met Dreamland (v.Sunday de Riverland) en Maikel met Beauville Z (v.Bustique) kregen in totaal als team acht strafpunten maar individueel werd Maikel daarmee ook nog vierde, goed voor 9.600 euro. Eric was beduidend langzamer en werd individueel 26ste, wat wel goed genoeg was voor plaatsing voor de GCT GP vanavond die open is voor de beste 36 deelnemers van deze rubriek.

Dat gold ook voor Bart Bles die met Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck) de 13e prijs in ontvangst mocht nemen. Harrie Smolders, Jur Vrieling en Johnny Pals wisten zich bij de beste 35 te scharen waarmee alle vijf de Nederlanders present zullen zijn in de GP.

Uitslag individueel

Uitslag Teams