Berlin Eagles geven leiding niet meer uit handen en winnen vierde etappe

Nadat ze gisteren de leiding had genomen was ook vandaag de Berlin Eagles (Christian Kukuk en Philipp Weishaupt) ongenaakbaar en wonnen met een total van vier strafpunten over acht omlopen de vierde etappe van de Global Champions League. De tweede plaats was verrassend voor de Stockholm Hearts (Malin Baryard Johnsson, Olivier Philippaerts en Lillie Keenan) dat na gisteren op een twaalfde plaats stond en waarschijnlijk niet meer gerekend had op een podiumplaats. London Knights (Mike Kawai en Tobias Meyer) wist een plek te winnen en eindigde op de derde plaats.