Bles en Delestre winnen Global Champions League

Team Hamburg Giants won zojuist de Global Champions League van Valkenswaard. Bart Bles en zijn Franse teamgenoot waren de enigen die allebei foutloos bleven in beide manches met hun paarden Gin D (v. Clinton) en Hermes Ryan (v. Hugo Gesmeray). De tweede omloop leverde een bloedspannende strijd op, waar veel grote namen strandden in de laatste lijn en hun teams van het podium zagen kukelen.

Bles: “We zijn super blij, de paarden sprongen fantastisch vandaag. We zijn een leuk en sterk team samen.” Delestre: “Het was wel fijn dat we als laatste mochten, zo wisten we dat ons moesten richten op een foutloze ronde, en konden we iets langzamer rijden. Als er een balk was gevallen waren we een heel eind teruggezakt in het klassement.” Vorig jaar had team Hamburg Giants niet veel geluk in de GCL, dus dit is een flinke opsteker voor Bles en zijn teamgenoten.

Bles was gisteren ook al derde in Global Champions Tour met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck).

Slechts twee etappes in 2020

Het seizoen van de Global Champions Tour en League is dit jaar vrijwel helemaal stilgelegd door de coronacrisis. Na de eerste etappe in Doha in maart, werd de rest van het seizoen afgelast. Maar in Valkenswaard vond dit weekend toch nog een GCTL plaats. De teamwedstrijd van de Global Champions League bracht weer veel topnamen bij elkaar voor het altijd indrukwekkende prijzengeld. De teams bestaan steeds uit twee personen en de wedstrijd wordt verreden over twee 1m55 rubrieken direct op tijd. Beide manches werden dit keer op dezelfde dag verreden. In de tweede manche wordt er in omgekeerde volgorde van het klassement gestart.

Leiding

Bles en Delestre hadden na de eerste manche vanochtend al de leiding genomen, maar ze waren zeker niet de enigen met een dubbele nul op het scorebord. Maar deze teams wisten hun goede uitgangspositie geen van allen te verzilveren. Het laatste gedeelte van het parcours in de tweede manche bestond uit een driesprong met daarachter op zo’n zeven galopsprongen nog een enorme oxer. Veel combinaties kregen met de eindstreep in zicht nog allerhande problemen. Daaronder ook een flink aantal kanshebbers voor het podium. Tegen de tijd dat Bles en Delestre als laatsten de ring in moesten stond geen enkel team meer op 0 strafpunten.

Niet mooi, wel effectief

Dat legde de druk op de Hamburg Giants. Na een struikelige landing halverwege het parcours had Bles wat tijd nodig om het ritme te herstellen. Gin D bleef echter goed springen en na een nagelbijtend spannende laatste lijn bleek alles boven te zijn gebleven en ook nog binnen de tijd. Het was misschien niet zo mooi, maar het resultaat was prima. Simon Delestre moest als laatste ruiter ook foutloos blijven om de winst binnen te slepen, want op tijd zouden ze het met één balk niet winnen. Delestre had gelukkig zijn grote troef Hermes Ryan gezadeld, die met machtige sprongen door de ring vloog. Het was bloedspannend, maar het lukte.

Smolders, Van der Vleuten en Vrieling foutloos

Harrie Smolders kwam tweemaal foutloos rond voor de Paris Panthers met Cas 2 (v. Indoctro). Zijn teamgenoot Darragh Kenny kreeg 8 strafpunten in de eerste ronde en wisselde van paard voor de tweede. Dat was verstandig, hij bleef nu wel foutloos, waardoor de Panthers op 8 fouten eindigden, op de achtste plaats in het eindklassement.

Eric van der Vleuten had zijn handen vol aan Wunschkind in de tweede omloop en bleef alleen dankzij zijn goede rijderij foutloos, met slechts 1/100 seconde over voordat de eerste tijdfout gevallen zou zijn. Maar helaas reed zoon Maikel daarna een a-typisch rondje met Beauville Z (v. Bustique). Het duo kreeg een balk op een oxer halverwege. Vervolgens viel er ook een steilsprong. Tenslotte pakte het paard ook nog de laatste oxer met de achterbenen mee, waardoor 12 strafpunten op het bord kwamen. Team Madrid in Motion viel daarmee een stuk terug in het klassement, naar de negende positie.

Ook Jur Vrieling, die in de eerste manche als eerste starter van start moest, hield voor de Prague Lions al het hout hoog. Glasgow vh Merelsnest (v. Nabab de Reve) kwam iets van het achterbeen af in de laatste lijn, maar het ging goed. Zijn partner Wilm Vermeir zag echter vier balken vallen in de tweede manche, waardoor het team een flink stuk zakte in de eindklassering.

Individuele strijd voor Fredricson

In het individuele klassement, dat ook na de twee manches wordt opgemaakt, won de Zweed Peder Fredricson met Catch me Not (v. Cardento). Delestre was individueel tweede, Shane Breen derde.

Uitslag GCL

Bron: Horses.nl