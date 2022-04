Bles en Vrieling winnen GCL van Mexico

De tweede ronde van de Global Champions Tour van Mexico bleef spannend tot het einde. Team Hamburg Giants, vertegenwoordigd door Bart Bles met Kriskras DV (v. Cooper vd Heffinck) en Jur Vrieling met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) hield het hoofd koel en kwam dubbel foutloos over de finish. Daarmee wonnen ze de teamcompetitie en namen ze de leiding in het tussenklassement van de GCL 2022 over.

Bles en Vrieling hadden vrijdag ook al zeer goed gepresteerd in de eerste ronde van de GCL en stonden op een voorlopige tweede plaats in de teamstrijd. Vrieling reed opnieuw Fiumicino van de Kalevallei de ring in, Bles had Comme-Laude W ingeruild voor Kriskras DV. Bles reed een mooie en snelle foutloze ronde en hield team Hamburg Giants nog op de nul. Individueel reed Bles naar de elfde prestatie. Het gaf een goede uitgangspositie voor Vrieiling, die wederom van plan was om flink up tempo te rijden, net als op vrijdag toen hij de eerste ronde individueel won. De druk stond er wel op, want team St Tropez Pirates waren al foutloos gebleven in de grote grasarena op 2.000 meter boven zeeniveau. Ondanks een dikke touché op de insprong van de driesprong bleven Vrieling en Fiumicino foutloos in een mooi afgemaakt rondje.

Ahlmann en Eckermann maken het niet waar

Het laatste team dat aan de start kwam, was Shanghai Swans. Zij stonden bovenaan na ronde 1 en waren nog foutloos met de snelste cumulatieve tijd. Ahlmann kreeg met Solid Gold (v. Stakkato Gold) echter al een balk in de eerste helft van het parcours. In de losrijring deelden Vrieling en Bles highfives uit, de winst was voor hen. Ahlmann raakte ook de laatste hindernis en dat gold ook voor zijn teamgenote Katrin Eckermann met de nieuwe ontdekking Cala Mandia. Daarmee verdween het team uit de bovenkant van het klassement.

Johnny Pals

Team St Tropez Pirates werd tweede, Cannes Stars derde. Die laatste ploeg werd vandaag mede-vertegenwoordigd door Johnny Pals en Charley (v. Calido I). Pals reed een goede foutloze ronde en kwalificeerde zich daarmee, net als Vrieling, Bles en Thijssen voor de GCT van Mexico.

Con Quidam steelt harten

De allereerste Nederlandse op de startlijst was Sanne Thijssen met Con Quidam (v. Quinar). De bruine pocket-rocket stond weer eens in de zevende versnelling, tot vertier van het publiek dat enthousiast reageerde. Thijssen moest wel even alle zeilen bijzetten om de ideale afstanden te rijden, maar dat lukte geweldig. Met haar foutloze ronde – en die van haar teampartner Ömer Karaevly – steeg het team van Thijssen van de laatste naar de twaalfde plek. Thijssen zelf werd individueel zelfs vierde en mocht daarvoor bijna 15.000 euro incasseren.

Giants bovenaan klassement

Met drie etappes gereden en een tweede plaats in Doha en de winst in Mexico, gaat het team van Vrieling en Bles, de Hamburg Giants, inmiddels aan de leiding in het klassement. De Global Champions Tour van Mexico wordt vanavond laat verreden.

GCL Mexico

Tussenstand GCL 2022

Individuele uitslag

Bron: Horses.nl