Derde plaats voor Henk van de Pol in eerste GCL-rubriek

Henk van de Pol reed met zijn toppaard Looyman Z (v. Numero Uno) naar de derde plaats in de 1m55 rubriek direct op tijd, die het eerste gedeelte van de Champions League van Valkenswaard vormt. De wedstrijd werd gewonnen door Fransman Kevin Staut, die Urhelia Lutterbach (v. Helios de la Cour II) had gezadeld.

De tweede plaats was voor Canadees Eric Lamaze, die de op dit niveau nog redelijk onervaren KWPN-hengst Firkov du Rouet (v. Baloubet de Rouet) aan de start bracht. Lamaze ging lang aan kop met zijn tijd van 70,58. “Ik was eigenlijk helemaal niet van plan om zo snel te rijden, want het paard is nog jong. Maar ik ben toch niet echt een ruiter die ‘medium-rondjes’ rijdt” stelde Lamaze na afloop lachend vast.

Tussenstand teams

In de teamcompetitie zijn zes teams nog helemaal foutloos. Daaronder ook de Prague Lions, waar Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) dit keer in meerijdt. Ook Pieter Devos en Apart (v. Larino) en Edwina Tops-Alexander met Veronese Teamjoy (v. Toulon) bleven foutloos voor hun team St Tropez Pirates. Jur Vrieling had één tijdfout met Davall (v. Zavall), waardoor zijn team Doha Falcons nu op de zevende plaats staat. Morgen is de tweede rubriek van de teamcompetitie.

Uitslag rubriek individueel

Tussenstand league teams

Bron: Horses.nl