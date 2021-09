Drie teams op vier strafpunten na eerste GCL-ronde Rome

Er slaagde vanavond geen enkel team om in de eerste ronde van de Global Champions League helemaal foutloos te blijven. Er waren drie teams met vier strafpunten en daarvan staat Monaco Aces op dit moment op de voorlopige eerste plaats. Shanghai Swans volgt met iets meer dan twee seconden afstand op de tweede plaats en Paris Panthers, het team met Harrie Smolders staat voorlopig derde.

Individueel was Julien Epaillard met afstand goed voor de snelste foutloze rit in dit 5*-parcours over 1,55m. De Franse ruiter, die deel uitmaakt van Monaco Aces, stuurde Calgary Tame (v. Old Chap Tame) in 61,51 seconden over de eindstreep en dat was zowat drie seconden sneller dan de nummer twee, Malin Baryard-Johnsson. De amazone uit Zweden, die rijdt voor Shanghai Swans, kwam met H&M Indiana (v. Kashmir van Schutterhof) in 64,47 seconden aan de finish.

Top drie

Constant van Paesschen maakte met Isidoor van de Helle (v. Canturo) de top drie compleet. Het Belgische duo passeerde de eindstreep met 66,31 seconden op de klok.

Smolders

Smolders zette met Monaco (v. Cassini I) voor Nederland het beste resultaat neer in deze eerste omloop. Het duo, dat in team Paris Panthers zit, kreeg vier strafpunten, wat individueel de achttiende plek betekent en in de voorlopige stand van de teams neerkomt op de derde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl