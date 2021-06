Edward Levy opnieuw de snelste, Queensland E helpt Pirates aan GCL winst

De 27-jarige Edward Levy reed voor de tweede dag op rij naar de winst in de GCL-rubriek in Parijs. Ditmaal was de Fransman met de 15-jarige Rebeca LS (v. Rebozo LS) de snelste in de 1m55 rubriek direct op tijd. Op twee stond opnieuw een Franse combinatie: Penelope Leprevost en Verite Une Prince (v. Number One d'Iso).

Derde in het individuele klassement was Egyptenaar Sameh El Dahan, met zijn alweer 17 jaar oude vosmerrietje Suma’s Zorro (v. Douglas). Het duo hielp hun team Cannes Stars op het nippertje nog aan de derde plaats in de Global Champions League van Parijs.

St Tropez Pirates winnen league

Die teamwedstrijd werd gewonnen door de St Tropez Pirates, die in Parijs werden vertegenwoordigd door Dani G. Waldman met Queensland E (v. Quickfire De Ferann) en Olivier Robert met Vivaldi des Meneaux (v. Chippendale Z). Waldman kreeg één balk in deze tweede ronde, maar verder bleef alles boven voor dit team. Team Valkenswaard United, met Edwina Tops-Alexander, Alberto Zorzi en Bertram Allen werd tweede. Zij hadden twee balken, maar reden zeer snelle tijden en kwamen daardoor heel dichtbij de winnaars.

Van der Vleuten negende

Beste Nederlander was Eric van der Vleuten met Wunschkind (v. Casall), die deze week individueel meerijdt. Hij bleef foutloos en reed de negende tijd. Bart Bles was met El Rocco (v. VDL Zirocco Blue) ook foutloos en bracht zijn team Hamburg Giants naar plaats vier. Jur Vrieling met Long John Silver (v. Lasino) en Suus Kuyten met Alfa Jordan (v. Air Jordan) kregen beiden een balk en een tijdfout.

Uitslag individueel

Uitslag GCL Parijs

Tussenklassement GCL 2021

Bron: Horses.nl