Epaillard snelt naar individuele winst, New York Empire wint GCL

Julien Epaillard was veruit de snelste in de tweede ronde van de Global Champions League van Valkenswaard. De Fransman, die de vijfde van 53 starters was, snelde naar de winst met Virtuose Champeix (v. Rubins De Bruyeres). Tweede werd - op ruim twee seconden achterstand - Nayel Nassar met Lucifer V (v. Lord Pezi), die bovendien met zijn team Paris Panthers als derde eindigde.

Kent Farrington, die zoals gebruikelijk plat door de bochten stuurde met Austria 2 (v. Casall), werd derde. Beste Nederlander in het individuele klassement was Harrie Smolders met Don VHP Z (v. Diamant de Semilly). Het duo bleef foutloos en de snelle tijd was genoeg voor de achtste plaats. Smolders reed een mooie beheerste en ook snelle ronde. Als er nog sprake is van vertrouwensproblemen bij Don, dan was dat vanmiddag in Valkenswaard in elk geval niet te zien.

Teamwedstrijd

De rubriek direct op tijd over 1m55 vormde de tweede omloop van de Global Champions League van Valkenswaard. De teamwedstrijd werd gewonnen door New York Empire, dit maal bestaand uit de Amerikaanse Georgina Bloomberg met Quibelle (v. Quaid) en de Israeliër Daniel Bluman met Ladriano Z (v. Lawito). Ze hielden het hout in beide omlopen in de lepels en waren sneller dan het als tweede geplaatste team, de St Tropez Pirates.

De Pirates kwamen aan de start met Jan Tops echtgenote Edwina tops-Alexander, die in Valkenswaard een thuiswedstrijd rijdt. Met de tienjarige Casquell (v. Casall) bleef ze keurig foutloos, dankzij een mooie stretch over de laatste oxer. Ook haar teamgenoot Pieter Devos maakte het nog even spannend toen Espoir (v. Surcouf de Revel) een soort luchtacrobatiek over de witte oxer over het water uitvoerde. De balken bleven liggen, maar de totaaltijd was iets langzamer dan die van New York Empire.

Nederlanders

Ook het vader-zoon team van Maikel en Erik van der Vleuten wist vandaag foutloos te blijven. Omdat ze ieder een balk hadden gisteren, eindigde hun team Madrid in Motion uiteindelijk als tiende. Individueel werd Maikel 13e en Erik 19e. Ook Kim Emmen bleef foutloos met Theavanta II CZ (v. Treasure). De merrie heeft soms nogal wat tijd nodig boven de sprong, maar liet een keurig rondje zien, goed voor de 25e plaats en een uitnodiging voor de GP van Valkenswaard vanavond.

Marc Houtzager en GP-winnaar van vorig jaar Frank Schuttert zagen ieder een balk vallen en kwalificeerden zich niet voor de GCT. Bart Bles was met zijn vierfouter nog net snel genoeg om wel een uitnodiging te krijgen. De GCT van Valkenswaard is vanaf 18:15 live te volgen via deze livestream.

Uitslag individueel

Uitslag teamwedstrijd

Bron: Horses.nl