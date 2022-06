Eric Van Der Vleuten derde met Madrid In Motion

De Paris Panthers werden in 'eigen' huis winnaar van de negende etappe van de Global Champions League maar van een leien dakje ging het allerminst aan de voet van de Eiffeltoren. De tweede plaats was voor de Miami Celtics en de derde plaats voor Van Der Vleuten's Madrid In Motion.

Dat veel topruiters en amazones op andere concoursen reden, zoals o.a. Rotterdam, was duidelijk zichtbaar aan de gemiddelde kwaliteit van het deelnemersveld aan deze negende etappe in de Global Champions League. Het liep er niet van over met als gevolg veel B-sterren. Wat weer als gevolg had dat er erg veel springfouten gemaakt werden door alle teams. De beste zes teams hadden allen een score van totaal 12 strafpunten waardoor het de gereden tijd was die de uitslag bepaalde.

Tussenstand

Voor de Instanbul Sultans was een een hard gelag vandaag. Stonden ze na gisteren nog fier bovenaan, na de 21 strafpunten van vandaag vielen ze ver terug naar de tiende plaats.

In de tussenstand na de helft van het seizoen staan de Stockholm Hearts bovenaan, Berlin Eagles tweede en Madrid in Motion van de Van Der Vleutens derde.

Uitslag

Tussenstand