Fredricson geniaal naar winst in GCL Doha

De eerste Global Champions League-wedstrijd van 2021 is dit weekend verreden in Doha, Qatar. De teamwedstrijd werd gewonnen door Valkenswaard United, dit keer vertegenwoordigd door Peder Fredricson met Hansson WL (v. Hip Hop) en Marcus Ehning met een bokkende Stargold (v. Stakkato Gold).

De Zweed en de Duitser waren het laatste team dat aan de start verscheen van de tweede ronde. Met nul fouten op de klok stonden Christian Ahlmann en Max Kühner op dat moment bovenaan, voor de Shanghai Swans. Foutloos was dus de enige optie voor winst, en het moest ook behoorlijk snel.

Prachtige ronde

De Zweedse meester Fredricson reed een prachtige ronde met Hansson WL. Hij kon meerdere keren een galopsprong minder maken en kwam met een zeer scherpe tijd over de finish. Dat gaf zijn teamgenoot Ehning een buffer van 5 seconden. Maar die moest nog wel even foutloos zijn.

Bokken

Dat viel niet echt mee, maar lukte wel. Stargold had drie touché’s en bokte flink in het rond, onder meer midden in een combinatie. Maar Ehning bracht het paard op tijd en foutloos naar de eindstreep. Het is de zesde keer op rij, dat de etappe in Doha gewonnen wordt door een team dat beide rondes foutloos overleeft.

Rubriek naar Scott Brash

De individuele winst in de rubriek over 1m55 ging naar Scott Brash en Hello Jefferson (v. Cooper vd Heffinck). De Brit was nog 0,22 seconden sneller dan Fredericsson.

Nederlanders

Er zijn meerdere Nederlandse combinatie in Doha voor de start van het GCL/GCT seizoen. Jur Vrieling bleef in de eerste GCL-ronde foutloos met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue), zijn team Prague Lions werd zevende. Ook Suus Kuyten en Bart Bles deden mee, hun team kreeg wat balken te incasseren. Kuyten en Bles rijden later vandaag ook nog mee in de GCT.

GCT 5* Grand Prix live te volgen

De Grand Prix van Doha is vanaf 17:00 zaterdagmiddag live te volgen via de gratis livestream.

Uitslag GCL

Bron: Horses.nl