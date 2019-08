GCL Londen voor London Knights

In Londen werd de Global Champions League gewonnen door team London Knights. Ruiters Ben Maher met KWPN-kanon Explosion W (v. Chacco-Blue) en Olivier Philippaerts met H&M Extra (v. Berlin) zagen in twee dagen geen balk vallen en wonnen hun 'thuiswedstrijd'. Het team, dat dit seizoen al vier keer won, neemt de leiding in de league over. Individueel was de rubriek direct op tijd voor de Ier Darragh Kenny met de razendsnelle Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky).

Valkenswaard United kwam foutloos uit de eerste dag, maar in ronde twee kregen Marcus Ehning en Cristy (v. Canturo) een balk. Dankzij de snelle foutloze ronde van Bertran Allen en GK Casper (v. Canto) viel de schade mee voor het team, ze werden tweede.

Het huidige seizoen verliep niet altijd geweldig voor team New York Empire, maar in Londen ging het een stuk beter. Veel van de teams die na de eerste ronde bovenaan stonden konden hun score niet vasthouden en kelderden in het klassement, terwijl Dennis Lynch en Scott Brash vandaag juist alles droog hielden en daarmee derde werden.

Nederlandse combinaties

Kim Emmen reed met Delvaux (v. Chacco-Blue) een nette behoudende ronde voor team Shanghai Swans, hetgeen een goed idee was. Ze wist de nul te houden en kwalificeerde zich daarmee ook voor de GCT later vandaag.

Harrie Smolders reed een snelle ronde met Cas (v. Indoctro). Het duo had een klein beetje onbalans op de laatste sprongen, maar kwam toch keurig foutloos rond. Zijn teamgenoot Darragh Kenny deed er nog een schepje bovenop en reed de snelste tijd met Balou du Reventon. Daarmee kwam het team Paris Panthers met in totaal acht strafpunten en een zesde plek uit de tweedaagse strijd.

Jur Vrieling had met Davall (v. Zavall) een balk in de league, zijn tijd was nog net genoeg om zich te kwalificeren voor de Grand Prix van Londen later vanavond. De GP is vanaf 18:45 live te zien via deze livestream.

Uitslag individueel

Teamuitslag

Klassement GCL 2019

Bron: Horses.nl