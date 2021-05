GCL St. Tropez: Shanghai Swans aan de leiding

Christian Ahlmann en Max Kühner wonnen vorige week voor de Shanghai Swans de Global Champions League-etappe in Madrid en ook vandaag is het duo in Saint Tropez weer uitstekend van start gegaan. In de Zuid-Franse badplaats sprongen beide ruiters een foutloze ronde in het 1,50/1,55 m. direct op tijd. Ahlmann had de hengst Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) gezadeld en Kühner klaarde de klus met de hengst Eic Caleo (v. Cachas).