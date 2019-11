Geen team foutloos in GCL Semi finale, Paris Panthers de beste

Geen enkel drietal bleef foutloos in de semifinale van de Global Champions League Super Cup Semi-finale. Het team van de Paris Panthers kwam met in totaal vier strafpunten door de wedstrijd. Maikel en Eric van der Vleuten en Eduardo Alvarez Aznar vormen Madrid in Motion. Dit team eindigde als tweede.

Dankzij de foutloze rondes van Darragh Kenny in het zadel van Romeo 88 (v. Contact van de Heffinck) en Nayel Nassar met Lucifer V (v. Lord Pezi) sleepte Paris Panthers de overwinning binnen. Hun teamgenoot Gregory Wathelet kreeg onderweg een springfout.

Madrid in Motion

Vader en zoon Van der Vleuten kregen onderweg met Wunschkind (v. Casall) respectievelijk Dana Blue (v. Mr. Blue) eveneens een springfout. Eduardo Alvarez Aznar bleef voor Madrid in Motion wel foutloos Rokfeller de Pleville Bois Margot (v. L’arc de triomphe). Dankzij de razendsnelle eindtijd van 196,70 seconden bleef Madrid in Motion vijf andere teams voor die eveneens acht strafpunten behaalden.

Schuttert en Houtzager

Onder deze teams ook het team van Frank Schuttert en Marc Houtzager. Frank Schuttert maakt deel uit van het team Valkenswaard United. Hij behaalde met Queensland E (v. Quickfire de Ferann) vier strafpunten net als teamgenoot Marcus Ehning met de topvererver Comme Il Faut (v. Cornet Obolensky). Cian O’connor liet wel alle balken in de lepels liggen met PSG Final (v. Toulon). Met een eindtijd 199,06 seconden eindigde het team op een derde plaats.

Het team van Marc Houtzager, de Prague Lions, was een stukje langzamer met een eindtijd van 205,52 seconden. Deze tijd was goed voor een zevende plaats. In dit team werd de foutloze ronde gereden door Niels Bruynseels met zijn toppaard Gancia de Muze (v. Malito de Reve). Houtzager had met Sterrehof’s Dante (v. Canturano) een balk. Ook Marco Kutscher kreeg onderweg een springfout met Casallvano (v. Casall).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl