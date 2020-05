Global Champions Tour 2020 definitief van de baan

Het was eigenlijk al zo klaar als een klontje, maar nu is het ook officieel bevestigd: de Longines Global Champions Tour en -League is voor 2020 volledig afgelast. "Er zijn verschillende reisbeperkingen over de hele wereld dus niet alle ruiters hebben de vrijheid om mee te doen en daarnaast is er het risico van tweede golf", aldus de organisatie in een persbericht.

“In deze uitzonderlijke omstandigheden is het niet realistisch om dit jaar onze wedstrijdserie veilig te organiseren. We moeten de wetten van de verschillende overheden en volksgezondheidsautoriteiten volgen, die regelmatig en op korte termijn veranderen en grote gevolgen hebben voor de internationale planning.”

Steun en begrip

Jan Tops, LGCT en GCL-president, zegt: “We bedanken onze organiserende partners, onze titelpartner Longines, de eigenaren van de GCL-teams en onze partners over de hele wereld oprecht voor hun enorme steun en begrip. Niemand van ons had de omvang van deze wereldwijde noodsituatie en het lijden waar zoveel mensen doorheen gaan, kunnen voorzien.”

Gezondheid prioriteit

“Onze prioriteit moet blijven de gezondheid en veiligheid van onze fans, ons personeel, de atleten en hun teams en de mensen die op de locaties van onze evenementen wonen. We betreuren het zeer, maar konden niet anders dan onze serie voor 2020 te annuleren.”

Aanpassen

Neil Moffitt, eigenaar van het London Knights-team dat het GCL-kampioenschap twee jaar op rij won in 2018 en 2019, zegt in het persbericht: “Als GCL-teameigenaar zie ik dit als de juiste beslissing omdat het belangrijker is om de integriteit en kwaliteit van de League te bewaken, dan te proberen dit jaar een paar wedstrijden te organiseren in deze uiterst uitdagende en onzekere tijden. De Global Champions League is geen eenmalig evenement, het is een prestigieus kampioenschap met knock-out-etappes. We kijken ernaar uit om onze succesvolle serie de komende seizoenen voort te zetten.”

Bron: Persbericht