Hamburg Giants met Bart Bles winnen allereerste GCL-wedstrijd

Hamburg Giants had nog nooit een etappe van de Global Champions League gewonnen, maar vandaag was het zo ver. In Berlijn vertegenwoordigd door Bart Bles met Israel vd Dennehoeve (v. Thunder van de Zuuthoeve) en Fransman Titouan Schumacher met Atome Z (v. Amadeus Z) reed het team naar 4 strafpunten over twee dagen. Bles bleef tweemaal foutloos en werd na zijn individuele tweede plaats van gisteren vandaag tiende.

“Mijn paard sprong geweldig, ik heb echt geluk gehad. Ik was echt heel erg blij vandaag!” vertelde een overdonderde Bles na afloop aan het toegestroomde Berlijnse publiek. De ruiter krijgt maar kort tijd om bij te komen, om 15:10 staat de GCT van Berlijn op het programma, die hier live te volgen is.

Beerbaum wint rubriek

Tot vreugde van de Berliner snelde ‘keizer’ Ludger Beerbaum met Casello (v. Casall) naar de winst in de rubriek direct op tijd. De Duitster was één van de laatste starters en duidelijk erop uit om de winst binnen te halen. Voor hemzelf lukte dat, zijn team Berlin Eagles moest met de tweede plaats genoegen nemen. De Amerikaanse Margie Goldstein-Eagle werd tweede met Dicas (v. Diarado). De derde plaats was voor Lizziemary (v. Cabri d’Elle) en haar amazone Dani G. Waldmann, de met veren getooide Israëlische die voorheen als Danielle Goldstein op de startlijsten prijkte.

Vijf Nederlanders geklasseerd

Naast Bart Bles vochten nog vier Nederlanders zich naar een klassering in deze rubriek, allemaal foutloos. Maikel van der Vleuten reed met Beauville Z (v. Bustique) naar plaats vier. Harrie Smolders stond er weer met Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly) en werd zevende. Hij werd op de voet gevolgd door Frank Schuttert die Queensland E. (v. Quickfire de Feran).

Leopold van Asten maakte het met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) heel spannend. Zijn merrie tikte de muur met zowel voor- als achterbenen aan, maar de blokken bleven liggen, zodat hij foutloos en met 3/100 seconden over nog binnen de tijd binnenkwam en twaalfde werd. Ook Kim Emmen, die met Teavanta II C Z (v. Treasure Z) één tijdfoutje opliep en daarmee dertiende werd mag naar de GP van Berlijn vanmiddag.

Uitslag GCL van Berlijn

Individuele uitslag 2e GCL-wedstrijd Berlijn

Tussenklassement GCL 2019

Bron: Horses.nl