Harrie Smolders vierde met Paris Panthers in GCL etappe St.Tropez

Individueel legde Harrie Smolders in St.Tropez met Monaco (v.Cassini II) beslag op de twaalfde plaats maar met zijn teampartner Ben Maher sloot Paris Panthers de teamwedstrijd af als vierde. Het was weer de Prague Lions die de overwinning pakte voor Stockholm Hearts en Shanghai Swans en de leiding in het klassement blijft behouden.

Voor Maikel van der Vleuten en Johnny Pals was er in de teamwedstrijd weinig eer te behalen na de resultaten van gisteren. Ze werden 12e en 13e in de teamuitslag.

Individueel

De individuele rubriekswinst ging naar de Fransman Kevin Staut die met Scuderia 1918 Viking d’la Rousserie (v.Quaprice Bois Margot) voor zijn foutloze ronde 64.21 seconden gebruikte en zo de overwinning claimde en de premie van 24.000 euro .

Eric van der Vleuten wist zich als enige Nederlander helaas niet te plaatsen voor de GCT rubriek die vanavond verreden wordt. Met Dreamland (v.Sunday de Riverland) had hij een springfout teveel voor plaatsing en werd 45ste. Maikel van der Vleuten, Harrie Smolders en Johnny Pals zullen vanavond wel aan de start verschijnen.

Teamuitslag

Individueel