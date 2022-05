Harry Charles wint individueel en Valkenswaard United als team

Hamburg - In de kwalificatie voor de GCT Grote Prijs was het Harry Charles die met Caquo Blue (v.Chacco Blue) aan het langste eind trok en de 23.800 euro opstreek. In 74.50 seconden wist hij het parcours van 1.55m foutloos af te leggen. Dat resultaat bleek ruim voldoende voor de winst want met een achterstand van 1.60 seconden was het de Belg Jordy van Massenhove met Gaga E D'Augustijn (v.Bustique) die voor zijn landgenoot Pieter Devos met Mom's Colaraine Des Bergeries (v.Canturo) tweede werd.

Johnny Pals leverde met Charley (v.Calido) weer een goede prestatie door nul te blijven. Zijn tijd van 79.15 seconden gaf recht op de tiende prijs en een plaats in de hoofdrubriek van dit concours later op de dag. Sanne Thijssen kreeg met Con Quidam RB (v.Quinar) direct een fout op hindernis een en had vanaf dat moment de druk dat ze geen fout meer mocht maken om zich te plaatsen voor de GCT GP. Dat lukte en met vier strafpunten eindigde ze op de 20ste plaats. Voor Suus Kuyten werd na Mexico ook Hamburg een deceptie en wist ze zich niet te plaatsen voor de volgende ronde. Na enkele fouten en een stop gaf ze te kennen niet verder te willen waardoor ze niet alleen individueel uitgeschakeld werd maar ook met haar team Hamburg Giants.

Teams

De grootste verrassing was de vrije val die de Berlin Eagles van Ludger Beerbaum en Philipp Weishaupt beleefde. Na de eerste ronde gisteren stonden ze met nul strafpunten bovenaan maar een ronde met 19 strafpunten van Beerbaum en vier van Weishaupt in de tweede ronde bracht het totaal op 23 strafpunten en een 15e plaats.

De Rome Gladiators met Fernando Martinez Sommer, Edward Levy en Shane Breen gebeurde hetzelfde alhoewel die vrije val minder drastisch was. Na gisteren stonden ook zij op een blanco strafblad maar zakten ze door de 8 strafpunten van vandaag weg naar de zesde plek.

Het zag er lange tijd naar uit dat team New York Empire met Jodie Hall McAteer en Harry Charles er met de winst vandoor zouden gaan want na drie van de veir ritten stond het team nog steeds op nul strafpunten. Helaas voor hen kreeg McAteer twee springfouten waardoor ze vierde werden.

Johnny Pals en Jens Baackmann van de Cannes Stars deden het andersom. Waar ze gisteren nog in de middenmoot stonden door de vier strafpunten van Pals reden ze vandaag beiden foutloos en was de derde plek als team hun deel.

Ook Madrid in Motion wist te stijgen door de foutloze ritten van Jack Whitaker en Mark McAuley. Met een eindscore van vier strafpunten en een langzamere tijd dan de winnaars eindigden ze als tweede.

De winst was voor het topteam Valkenswaard United met Marcus Ehning en John Whitaker. Net als de tweede en derde prijswinnaars scoorden zij ook vier strafpunten maar hun totaaltijd was de snelste waardoor de winst van deze etappe van de GCL in Hamburg voor hen was.

Uitslag Individueel

Uitslag Teams