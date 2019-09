IJzersterk optreden Ben Maher en Explosion W in New York

Ben Maher zet zijn reeks aan topprestaties met de KWPN'er Explosion W (v. Chacco-Blue) voort. Op de Global Champions Tour in New York won het paar de eerste ronde van de GCL en zette daarmee het team London Knights eveneens op kop. Maher vormde samen met Martin Fuchs en Clooney 51 (v. Cornet Obolensky), vierde in de individuele ranking, het winnende team. Maikel van der Vleuten en Leopold van Asten reden zich met een elfde en twaalfde plaats nog in de prijzen.

Uliano Vezzani had een mooi 1,55m parcours gebouwd voor de eerste omloop van de GCL in New York. Dertien combinaties sprongen het parcours foutloos rond. Ben Maher deed dat als snelste met de tienjarige Chacco-Blue-zoon Explosion W. De Brit finishte in een geweldige tijd van 64,49 seconden, even daarvoor had zijn teammaat Martin Fuchs op Clooney al een goede foutloze ronde in 69,13 seconden neergezet. Daarmee kwam het team London Knights op de eerste plaats met tien seconden voorsprong op Valkenswaard United.

Valkenswaard United tweede

Marcus Ehning reed voor Valkenswaard United de Westfaalse hengst Cornado NRW (v. Cornet Obolensky) naar de vijfde plaats in 69,77 seconden. Alberto Zorzi kwam met Cinsey (Contendro I) in 74,09 seconden over de finish. Derde werd het team van Chantilly Pegasus met de Belgen Francois Mathy Jr. met Uno de la Roque (v. Numero Uno) en U25 ruiter Constant van Paesschen en zijn hengst Verdi Treize (v. Diamant de semilly).

Van der Vleuten beste Nederlander

Maikel van der Vleuten leverde de beste Nederlandse prestatie met een elfde plaats op Beauville Z (v. Bustique). Met twee honderdste achterstand werd Leopold van Asten op VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) twaalfde.

‘Twee van de beste paarden ter wereld’

Martin Fuchs reageerde na afloop: “Het hielp dat we de twee van de beste paarden van de wereld hebben en ze zijn allebei in grootse vorm en dat is een geweldige start. Mijn paard Clooney is in de beste vorm ooit.” Ben Maher was het daarmee eens maar zei realistisch: “Het ene moment win je, het volgende ben je buiten de prijzen, elke score telt. We hebben mogelijk het sterkste team dit weekend en leggen de druk op bij de anderen. We hopen nog meer foutloze rondes te springen morgen.”

Klik hier voor de resultaten.

Bron persbericht GCL