Johnny Pals snelt naar tweede tijd in GCL proef

Johnny Pals reed vanmiddag met een zeer gewaagde ronde naar de tweede tijd in de 1m55 rubriek direct op tijd in Monaco. Met zijn KWPN-goedgekeurde Holsteiner hengst Fernando (v. For Pleasure) was hij de eerste teamruiter die foutloos bleef in de tweede ronde van de GCL. Voor zijn team leverde dat niet veel op, omdat er in de eerste ronde gisteren al wat balken gevallen waren. Maar Pals verdiende met zijn podiumplaats 19.000 euro en een uitstekende startpositie in de Grand Prix van zaterdagavond.

Uliano Vezzani, die bijna altijd de parcoursen bouwt bij de Globals, had in de krappe baan van Monte Carlo een zeer delicaat parcours neergezet. Het vereiste veel stuurmanskunst en kleine foutjes liepen al snel uit de hand. Dat bleek wel bij de eerste combinaties die in de baan kwamen.

Brutaal

Johnny Pals was met Fernando niet van plan om zich iets aan te trekken van de balkenregens voor hem. Pals reed een zeer brutale ronde, die af en toe zelfs wat wild werd, maar wel heel effectief was. De Nederlander kwam in 56,99 seconden foutloos binnen. Alleen de Fransman Olivier Perreau was sneller. Omdat deze rubriek ook de kwalificatie voor de GP is, heeft Pals zich goed op de startlijst voor de GCT gepositioneerd.

Van der Vleuten en Vrieling

Eric van der Vleuten deed het wat rustiger aan met zijn merrie Wunschkind (v. Casall) maar ook hij kwam foutloos naar de streep. Van der Vleutens teamgenoot Aznar reed met Legend (v. Ogano Sitte) het tweede ritje een stuk beter dan het eerste van gisteren, en kwam ook foutloos rond. Team Madrid in Motion kwam uit op 16 strafpunten, uiteindelijk goed voor plaats 7 in de teamstrijd. Jur Vrieling en Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) gingen relatief voorzichtig door de baan. Ze kregen halverwege een balk met de voorbenen. Vrijdag was de tienjarige ruin niet erg op zijn gemak in de krappe ring van Monaco en liep het duo 12 strafpunten op. Dankzij de snelle en dubbel foutloze teamgenoot van Vrieling, Sergio Alvarez Moya met de door Daan Nanning gefokte Alamo (v. Ukato), eindigde Team Prague Lions met 16 strafpunten op plaats 5.

Nassar en Kenny dubbel foutloos

Team Paris Panthers won soeverein de Global Champions League van Monaco, dankzij twee foutloze rondes van zowel Nayel Nassar met Igor van de Wittemoere (v. Cooper vd Heffinck) als Darragh Kenny met Idalville d’Esprit (v. Carabas vd Wateringhoeve). In het tussenklassement van de GCL 2021 stijgt het team naar plaats vier. Valkenswaard United staat nog steeds ruimschoots aan kop. Edwina Tops-Alexander en Alberto Zorzi werden in Monaco achtste.

Uitslag individueel 1m55

Uitslag teamwedstrijd Monaco

Tussenklassement Global Champions Leaugue 2021