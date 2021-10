Jur Vrieling scoort opnieuw in GCL-proef

Jur Vrieling is goed bezig in het Slowaakse Samorin. In het eerste weekend van de Global Champions wedstrijden daar, heeft hij met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) al extreem goed gepresteerd. Vrijdag won de Groninger de eerste rubriek van de Global Champions League. Vandaag werd hij tweede in de tweede omloop, wederom een 5* Tabel A over 1m55 direct op tijd.

Vrieling reed in beide gevallen als individuele starter mee, niet voor één van de teams. Dat geeft ruiters vaak iets meer vrijheid om risico te nemen. Dat pakte dus goed uit. Met zijn tweede plaats vanmiddag heeft Vrieling ook een hele fijne startpositie voor de Global Champions Tour van Samorin, die om 19:10 zaterdagavond begint. Hij komt als een-na-laatste aan de start, voor Philip Weisshaupt en Coby (v. Contagio) die de rubriek vanmiddag wonnen.

Teamstrijd: Doha Falcons naar winst

In de teamstrijd werden deze week de Doha Falcons de grote winnaars. Bassem Mohammed en Yuri Mansur kwamen in beide omlopen foutloos over de streep. De Berlin Eagles werden met Ludger Beerbaum en Philipp Weishaupt tweede en voor Shanghai Swans reden Christian Ahlmann en Max Kühner naar de derde positie. Daarmee ging hun team naar plaats twee in het algemeen klassement, met nog maar één etappe te gaan. Shanghai Swans staat nu nog 11 punten achter Valkenswaard United, dat al een groot deel van het seizoen aan kop gaat en inmiddels al vier etappes gewonnen heeft. Dit weekend was echter een tegenvaller voor de koplopers, nadat Edwina Tops-Alexander een onkarakteristieke 14 strafpunten kreeg met Fellow Castlefield in de eerste omloop. Peder Fredricson bleef vrijdag met Catch Me Not S en zaterdag met H&M All In wel foutloos, net als Gilles Thomas vandaag met de negenjarige Feromas van Beek Z (v. Fantomas de Muze).

Bron: Horses.nl