Jur Vrieling wint eerst GCL-omloop Samorin, Maikel van der Vleuten zevende

Jur Vrieling is vandaag goed op dreef in Samorin. Eerder vandaag won Jur Vrieling al de 1.40/1.45m-rubriek. Zojuist behaalde de Nederlandse springruiter ook de overwinning in de eerste GCL-omloop in Samorin. In het zadel van de Plot Blue-nakomeling Fiumicino van de Kalevallei ontving hij geen strafpunten en finishte in 70,54 seconden. Maikel van der Vleuten, Eric van der Vleuten en Bart Bles bleven ook foutloos.

Abdel Saïd greep de tweede plaats in het 1.55m-parcours met de 11-jarige vos Arpege du Ru (v. Apache d’Adriers). Het paar bleef foutloos, maar was 0,14 seconde trager dan het winnende duo. De derde plaats ging naar Koen Vereecke met de BWP-hengst Kasanova de la Pomme (v. Bamako de Muze). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 71,63 seconden.

Bart Bles, Maikel & Eric van der Vleuten ook foutloos

Maikel van der Vleuten eindigde op de zevende plaats met de 9-jarige merrie Elwikke (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het paar noteerde een tijd van 73,83 seconden. Met 76,84 seconden op de timer zat Eric van der Vleuten met de 10-jarige vos Dreamland (v. Sunday de Riverland) net buiten de prijzen op de dertiende plaats. Bart Bles finishte in 78,76 seconden met de Comme Il Faut-nakomeling Comme-Laude W. Hiermee behaalde het paar de eenentwintigste plaats.

Tussenstand GCL: Doha Falcons bovenaan

Na de eerste GCL-omloop staat het team Doha Falcons bovenaan in de tussenstand. Teamgenoten Bassem Mohammed (8e met Caletto Cabana) en Yuri Mansur (9e met Vitiki) raakten het hout niet aan en finishte in totaal in 148,68 seconden. Op de tweede plaats staat Madrid in Motion tot nu toe. Maikel en Eric van der Vleuten hadden in totaal 1,99 seconden meer nodig in het parcours dan de Doha Falcons. De London Knights maken de top 3 compleet. Olivier Philippaerts (10e met Zayado) en Emily Moffitt (17e met Winning Good) lieten alle balken in de lepels liggen en noteerden in totaal een tijd van 153,47 seconden.

