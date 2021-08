Kevin Staut wint eerste ronde GCL Valkenswaard, Johnny Pals tweede

Zojuist won Kevin Staut het 1.55m-parcours in Valkenswaard met de 14-jarige merrie Tolede de Mescam Harcour (v. Mylord Carthago). Het parcours was de eerste ronde van de Global Champions League van Valkenswaard. De combinatie raakte het hout niet aan en had de snelste tijd van 66,25 seconden. Johnny Pals, Sanne Thijssen en Kevin Jochems behaalden ook een plaats in de top 5.

Johnny Pals pakte de tweede plaats de goedgekeurde Holsteiner Fernando (v. For Pleasure). Het paar liet alle balken in de lepels liggen en passeerde de finishlijn in 68,50 seconden.

Derde plaats voor Jeanne Sadran

De Franse springamazone Jeanne Sadran greep de derde plaats met de 13-jarige hengst Unforgettable Damvil (v. Corrado I). Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 69,31 seconden.

Sanne Thijssen en Kevin Jochems in top 5

Sanne Thijssen kreeg de vierde plaats met de 9-jarige KWPN’er Hi There (v. Nabab de Reve). De combinatie zette een foutloze ronde neer en finishte in 70,01 seconden. Kevin Jochems eindigde met de 12-jarige KWPN’er Emmerton (v. Silvio I) op de vijfde plaats. Ook dit duo bleef foutloos. Het paar noteerde een tijd van 70,27 seconden.

Bekijk hier de tussenstand van de teams

Bekijk hier de individuele uitslag

Bron: Horses.nl