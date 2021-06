Levy wint GCL-rubriek, Van Asten negende

De eerste ronde van de Global Champions League van Parijs was zoals altijd een 5* direct op tijd, over 1m55. De winst was tot genoegen van het Franse publiek voor Edward Levy met Uno de Cerisy (v. Open Up Semilly). Ook de tweede plaats in het individuele klassement was voor een Fransman: Simon Delestre met Chesall Zimequest (v. Casall).