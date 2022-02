LGCT & GCL 2022-kalender definitief

De Longines Global Champions Tour en de GCL 2022-kalender is bekend. Jan Tops, President en oprichter van LGCT en GCL: "We zijn verheugd om onze kalender voor 2022 aan te kondigen met enkele van 's werelds grootste steden en iconische bestemmingen. We zijn vastbesloten om onze sport te laten groeien en een nieuw publiek aan te trekken voor de springsport en dit jaar kunnen we niet wachten om iedereen onze nieuwe plannen te laten zien."

LGCT- en GCL-kampioen van 2021 Peder Fredricson: “Ik kijk ernaar uit om te zien wat dit jaar gaat brengen en het is geweldig om weer populaire bestemmingen op de LGCT-kalender te hebben. Het concurrentievermogen van teams en individuele ruiters zullen ongetwijfeld net zo intens zijn als altijd.”

Het aftellen naar de lancering van de Longines Global Champions Tour en het GCL 2022-seizoen is al begonnen aangezien het eerste concours al over minder dan twee weken begint (3 – 5 maart) in Doha, Qatar. Vanuit het Midden-Oosten gaat de Tour rechtstreeks naar Amerika, gevolgd door vijf maanden door heel Europa, waarna de grote finale in Riyad plaatsvindt. Eind november zullen de Prague Play Offs het seizoen afsluiten.

De LGCT- en GCL-kalender voor 2022:

Doha: 3 – 5 maart

Miami Beach: 14 – 16 april

Mexico-Stad: 28 april – 1 mei

Madrid: 13 – 15 mei

Ramatuelle/Saint Tropez: 19 – 21 mei

Hamburg: 25 – 29 mei

Cannes: 2 – 4 juni

Stockholm: 17 – 19 juni

Parijs: 24 – 26 juni

Monaco: 30 juni – 2 juli

Berlijn: moet nog bevestigd worden

Londen: 19 – 21 augustus

Valkenswaard: 26 – 28 augustus

Rome: 1 – 4 september

New York: 23 – 25 september

Riyad: 20 – 22 oktober (Finales)

Praag: 17 – 20 november (Play-offs)

Vanwege aanhoudende pandemische omstandigheden is Shanghai, China niet opgenomen op de kalender van 2022. China komt terug op de kalender wanneer de omstandigheden het toelaten.

Bron: Horses.nl/GCGlobalChampions