London Knights oppermachtig in GCL Super Cup, Smolders’ team tweede

Vanavond greep het team London Knights de overwinning in de GCL Super Cup in Praag. Nicola Philippaerts, Olivier Philippaerts en Emily Moffitt kregen een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding in de eerste ronde. Daarnaast liet Olivier Philippaerts ook een balk vallen. In de tweede ronde bleven de teamleden foutloos waardoor zij in totaal 7 strafpunten noteerden. De tweede plaats ging naar Harrie Smolders' team Paris Panthers met 11 strafpunten meer dan het winnende team.