London Knights winnen Global Champions League 2019

Met twee foutloze manches van hun beste paarden reden Martin Fuchs en Ben Maher naar het kampioenschap in de Global Champions League. In New York kwamen de schier onoverwinnelijke Explosion W (v. Chacco-Blue) en Europees kampioen Clooney (v. Cornet Obolensky) aan de start om het karwei van de London Knights af te maken. Het team won ook vorig jaar de titel. Een schitterende derde plaats in het kampioenschap was er voor Madrid in Motion, het team van Maikel en Eric van der Vleuten.

De teamstrijd van de Global Champions League 2019 was voorafgaand aan de laatste etappe in New York nog niet beslist. En het klassement van het kampioenschap werd in deze laatste van 18 etappes nog flink op zijn kop gezet, mede dankzij goede prestaties van de Nederlanders die meededen.

Spannende strijd

In de tussenstand gingen de St Tropez Pirates aan de leiding, na slechts één overwinning, drie tweede plaatsen en een aantal goede klasseringen dit seizoen. Op de tweede plaats, met slechts twee punten verschil, stonden de Shanghai Swans, die de eerste twee wedstrijden van het seizoen wonnen, een paar keer derde werden en twee weken terug in St Tropez beslag legden op het zilver. De derde plaats was voor de London Knights, vierde stond Madrid in Motion, het team van vader en zoon Van der Vleuten.

Eerste manche zet klassement op z’n kop

De eerste manche van de GCL van New York op vrijdag zorgde voor grote verschuivingen in het klassement. Peder Fredricson, teamruiter voor de kansrijke Shanghai Swans, kwam niet goed uit voor een combinatie en kukelde voorover van zijn paard Zacramento (v. Cardento). Hij kwam keurig op zijn voeten terecht met het hoofdstel in zijn handen, maar voor zijn team was de wedstrijd afgelopen. Dat betekende dat het kampioenschap onbereikbaar was geworden voor de Shanghai Swans.

Dat bood kansen voor onder meer de London Knights en Madrid in Motion. De London Knights bleven dankzij een verbluffend openingsschot van eerste starters Ben Maher en Martin Fuchs op vrijdag foutloos, terwijl Madrid in Motion met acht strafpunten toch nog wel wat goed te maken had voordat een podiumplaats zeker zou zijn. Ondertussen hadden klassementsleiders St Tropez Pirates ook wat achterstand opgelopen na een balk van Dani Waldmann in de eerste ronde.

Van der Vleutens naar teambrons in GCL 2019

De missie van Madrid in Motion om het podium van het kampioenschap te bereiken lukte uiteindelijk toch, Van der Vleuten reed ook de tweede manche foutloos met Beauville Z (v. Bustique), maar teamgenoot Eduardo Alverez Aznar met Seringat (v. Chef Rouge) zag twee balken vallen. Het team werd negende in New York en uiteindelijk met één punt voorsprong op de Shanghai Swans derde in het overall kampioenschap.

De St Tropez Pirates zagen hun kampioenstitel in rook opgaan, maar wisten het zilver nog wel vast te houden. Pieter Devos kreeg met Claire Z (v. Clearway) een balk op middelste van de driesprong, maar de vierde plaats in New York was nog ruimschoots voldoende voor het reservekampioenschap.

New Yorkse podiumplaatsen voor Smolders en Houtzager

Nadat Harrie Smolders gisteren twee balken kreeg met Cas 2 (v. Indoctro), koos hij vandaag voor Monaco (v. Cassini) voor zijn bijdrage aan het teamresultaat voor de Paris Panthers. De briljante gereden ronde eindigde foutloos, net zoals het eveneens perfecte rondje van teamgenoot Darragh Kenny. De eindscore van 8 strafpunten gaf nog kansen. Die werden verzilverd toen enkele andere teams balken zagen vallen. De snelle tijden van Smolders en Kenny zorgden voor een zilveren teamresultaat in New York en een negende plaats in het eindklassement over 2019.

Marc Houtzager kwam in zijn rondje een paar keer in de verkeerde galop de hoek om, maar dat had geen invloed op de sprongen die Sterrehof’s Dante (v. Canturano) maakte. Ook hij en zijn teamgenoot Niels Bruynseels bleven foutloos en eindigden op 8 strafpunten, hoewel het team van Smolders net iets sneller was. Voor de Prague Lions was er brons in New York en een zevende positie in het eindklassement.

Leopold van Asten had VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) gezadeld. Gisteren was het duo foutloos, de tweede manche eindigde met vier strafpunten. Helaas had teamgenoot Geir Gulliksen op beide dagen een balk waardoor team Scandinavian Vikings op de achtste plaats in New York uitkwamen en ook overall achtste werden.

Kwalificatie GCT

De tweede manche van de GCL van New York vormde (zoals gebruikelijk) eveneens de kwalificatie van de Global Champions Tour van New York, die vanaf 22:00 Nederlandse tijd verreden wordt. Ook voor de GCT wordt vandaag het kampioenschap van 2019 beslist. Pieter Devos leidt Ben Maher met slechts 1 punt in het tussenklassement, dus beide ruiters waren zeer gebrand op een foutloze ronde en kwalificatie voor de GP. Ze zijn allebei door, al heeft Devos wel een slechtere startpositie dan Maher.

Ook Daniel Deusser wilde graag door, hij staat op de derde plaats, zij het met enige afstand tot de koplopers. Maikel van der Vleuten staat vijfde in het tussenklassement en zou theoretisch ook nog met het kampioenschap aan de haal kunnen gaan, met een foutloze ronde in de GCL mag hij ook naar de GP.

Super GP Praag

Sinds vorig jaar wordt het Global-seizoen afgesloten met een ‘Super-GP’ in Praag, waar alleen de beste individuele ruiters en de beste teams voor worden uitgenodigd. Alle teams worden uitgenodigd, maar de beste vier uit het kampioenschap hoeven de eerste manche aldaar niet te rijden en maken dus meer kans op de grote prijzen die in de Tsjechische hoofdstad te verdienen zijn.

