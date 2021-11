Ludger Beerbaum breekt vinger tijdens eerste ronde GCL Super Cup

Gisteren brak de Duitse springruiter Ludger Beerbaum zijn vinger in de eerste ronde van de GCL Super Cup in Praag. Het teamlid van de Berlin Eagles reed met een verbonden linkerhand door de tweede ronde in en liet zijn adrenaline de pijn onder controle houden.

Beerbaum maakte in de eerste ronde een tijdfout met de pas negenjarige Monte Bellini-dochter Mila. In de tweede ronde leek alles goed te gaan totdat de bovenste balk van hindernis 9B na lang aarzelen naar beneden viel. De ruiter was inmiddels al twee galopsprongen verder.

Berlin Eagles eindigen in top 3

Teamgenoot Christian Kukuk kreeg met de schimmel Checker (v. Comme Il Faut) 9 strafpunten. In het zadel van Hannoveraan Coby (v. Contagio) liet Philipp Weishaupt twee balken vallen. In totaal scoorde de Berlin Eagles 22 strafpunten, waarmee zij de derde plaats bemachtigden.

Bekijk ook:

Bron: Horses.nl/Facebook