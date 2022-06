Maikel van der Vleuten wint 1,55 Monaco, Paris Panthers aan de leiding

Maikel van der Vleuten rijgt successen aaneen en vanavond in Monaco was de topruiter opnieuw een klasse apart. Met de tienjarige merrie Elwikke (Eldorado vd Zeshoek x Quick Star) klokte hij in het hoofdnummer, een 1,55 m direct op tijd, de snelle tijd van 62 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs van 13.750 euro ophalen. Na deze eerste omloop van de Global Champions League gaat Paris Panthers aan de leiding.

Victor Bettendorf en Simon Delestre deden een goede poging maar kwamen niet aan de snelle tijd van Van der Vleuten. Bettendorf kwam met Mr. Tac (v. Non Stop) in 62,35 over de finish en werd daarmee tweede. Delestre en Dexter Fontenis Z (v. Diarado) hadden er 62,92 seconden voor nodig wat de derde plek betekende.

Zanotelli en Kenny

Naast de top drie bleven nog twee combinaties onder de 65 seconden. Dat waren Angelica Augustsson Zanotelli met Kalinka van de Nachtegaele (v. Epleaser van T Heike) in 64,28 seconden en Darragh Kenny met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood) in 64,34 seconden.

Madrid in Motion

In de teamwedstrijd gaat Paris Panthers aan de leiding. Daarvoor zorgden Darragh Kenny met Volnay du Boisdeville (v. Winningmood, vijfde) en Ioli Mytilineou met La Perla van de Heffinck (v. Cooper van de Heffinck, elfde). Het team van Van der Vleuten junior en senior, Madrid in Motion, staat na deze eerste omloop op de vijftiende plaats. Naast de overwinning van Vleur Jr. werd Eric van der Vleuten met Dreamland (v. Sunday de Riverland) 39-ste.

