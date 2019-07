Miami Celtics naar zege in GCL Parijs

Jessica Springsteen en RMF Zecilie (v. Acolord) en Shane Breene met Ipswich van de Wolfsakker (v. Carembar de Muze) kwamen in de tweede ronde met ieder een tijdfout over de streep. Daarmee won hun team, de Miami Celtics, de Global Champions League van Parijs. Individueel was de winst voor Italiaan Lorenzo de Luca, die zoals gebruikelijk weer razendsnel het parcours doorkwam, dit keer met Soory de l'Hallali (v. For Pleasure).