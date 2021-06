Mooie verrassingen in GCL Valkenswaard

De tweede ronde van de Global Champions League van Valkenswaard op het nieuwe biljartlaken van de Tops Arena, bleef spannend tot het einde. Valkenswaard United, dit keer vertegenwoordigd door Edwina Tops-Alexander en Alberto Zorzi, werd tweede. Het team neemt de leiding in het tussenklassement van dit seizoen. De Monaco Aces, met Jos Verlooy en Laura Kraut, wonnen het pleit vandaag. De individuele winst was voor een razendsnelle Eric Lamaze.

De tweede ronde van de GCL werd zoals altijd verreden over een rubriek direct op tijd over 1m55. De gloednieuwe grasbodem lag er prachtig bij, maar het was wel nat. Naast de teamruiters deden ook 18 individuele ruiters mee aan deze rubriek, die tevens dienst als kwalificatie voor de Global Champions Tour Grand Prix, die later vandaag plaatsvindt.

Lamaze het snelst

Het podium van de 1m55 rubriek waarover de tweede etappe werd verreden was voor de individuele ruiters. De winst ging naar Eric Lamaze, wiens team gisteren werd uitgeschakeld. De Canadees was razendsnel met zijn inmiddels 18-jarige crack Fine lady (v. Forsyth FRH) in 63,81 sec. Twee seconden achter hem werd Jérôme Guery tweede met Grupo Prom Diego (v. Verdi TN). Derde was Peder Fredricson met H&M All In (v. Kahsmir van Schuttershof). Ben Maher was vierde met de fit en gretig ogende Explosion W. (v. Chacco-Blue) en Harrie Smolders werd vijfde met een vlekkeloos springende Monaco (v. Cassini II). Harrie Smolders, Frank Schuttert, Marc Houtzager, Willem Greve en Maikel van der Vleuten hebben zich gekwalificeerd voor de Global Champions Tour van Valkenswaard, die later vanmiddag plaatsvindt.

Monaco Aces winnen teamwedstrijd

Zes teams waren gisteren foutloos uit de eerste ronde gekomen, maar er stond een lastig parcours vandaag. Met name de technische driesprong in de tweede helft zorgde voor veel springfouten. Een relatief lage oxer om erin te komen gevolgd door twee hoge steilsprongen. Of je ‘m nu op zeven of op acht galopsprongen aan moest rijden, daar waren de teams het ook niet allemaal over eens. De winst ging naar het team Monaco Aces, die als één-na-laatste aan de start kwamen. Jos Verlooy was gewisseld naar Varoune (v. Verdi TN) voor deze tweede dag. De Belg stuurde rustig en weloverwogen door het eerste gedeelte en kwam nog bijna in de problemen over de laatste dubbel, maar ging uiteindelijk ook foutloos naar en over de laatste Liverpool. Zijn teamgenote Laura Kraut moest met haar schimmel Confu (v. Contact Me) redelijk doorrijden voor de winst. Dat deed ze vooral in het tweede gedeelte waar ze voor wat meer voorwaartse afstanden koos. De Amerikaanse kwam prachtig door de technische driesprong en reed soeverein naar 69,06 seconden. Waardoor ze de leiding overnamen van het thuisteam, Valkenswaard United.

Tops-Alexander en Zorzi bovenaan klassement

Hoewel ze duidelijk baalden dat de overwinning op eigen terrein aan hun voorbij ging, reden Edwina Tops Alexander en de stalruiter van Jan Tops, Alberto Zorzi prachtige rondes. Voor ‘thuisteam’ Valkenswaard United kwamen ze beide foutloos binnen. Valkenswaard United won vorige week in St Tropez, en werd nu tweede. Ook wonnen ze de eerste etappe in Doha, waardoor ze nu bovenaan het klassement van de GCL staan. Ook individueel doen de ruiters het erg goed. De derde plaats in de GCL van Valkenswaard was voor team Doha Falcons. Een mooi resultaat voor dit team, dat nog niet eerder op het podium van een GCL stond. Het was te danken aan de strategische beslissing van Bassem Mohammed en Philip Houston om langzamer te rijden, maar vooral te proberen de nul te houden. Mohammed reed erg voorzichtig met Gunder (v. Thunder vd Zuuthoeve), pakte overal extra galopsprongen en ging bijna over de toegestane tijd heen. Philip Houston Sandros S Bella (v. Sandro Boy) is relatief onervaren op dit niveau en had niet altijd evenveel ruimte over, maar kwam foutloos rond. Voor het beperkt aanwezige publiek was haar rondje wel heel spannend, omdat de buik van de merrie af en toe wel heel laag over de balken kwam. De gok betaalde zich mooi uit.

Nederlanders

Maikel van der Vleuten kwam met zijn Beauville Z (v. Bustique) in tweede ronde van de GCL aan de start. Het was foutloos, snel van de grond en prima. Johnny Pals reed een prachtige foutloze ronde met Fernando (v. For Pleasure), die sprong alsof hij op een trampoline liep. Frank Schuttert ging met Lyonel D met veel controle door het parcours, overwon de lastige driesprong en had een snelle ronde, waardoor zijn team als zesde eindigde. Marc Houtzager was niet heel snel met Sterrehof’s Dante N.O.P., maar liet een uitstekend gereden en gemanagede ronde zien. Beide dagen waren er foutloze rondes voor Houtzager en Dante. Zijn team werd vijfde. Harrie Smolders kwam met Monaco schijnbaar moeiteloos door de driesprong en reed met 67 seconden een zeer goede foutloze ronde. Helaas kreeg zijn teamgenoot Darragh Kenny twee springfouten waardoor ze flink terugzakten in het klassement.

GCT vanavond te zien

De Global Champions Tour van Valkenswaard begint om 17:30. De livestream is sinds dit seizoen betaald, maar Eurosport zendt vanavond vanaf 21:00 een samenvatting uit.

Uitslag GCL Valkenswaard

Tussenklassement GCL 2021

Individuele uitslag 1m55 rubriek



Bron: Horses.nl