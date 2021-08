Schuttert en Vrieling bovenaan in Londen

In de tweede omloop van de GCL Londen, was Frank Schuttert de allersnelste foutloze in het 1m55 direct op tijd. Met Lyonel D (v. Little Joe) liet Schuttert op verschillende lijnen een galopsprong weg. Hij kwam daarmee zeer snel en foutloos door het parcours, in 73,25 seconden. Tot aan Schutterts rit had Jur Vrieling de leiding met Long John Silver 3 (v. Lasino). De heren hielden hun kopposities vast tot aan het einde van de rubriek. Vanavond starten ze ook allebei in de Global Champions Tour.

Vrieling reed gisteren wel voor zijn GCL-team Prague Lions, maar startte vandaag individueel met de negenjarige Holsteiner ruin, die hij pas sinds juni uitbrengt. Dat betekende dat hij al als tweede ruiter de ring in moest voor de 1m55 direct op tijd. Vrieling zette een knappe ronde neer, foutloos in wat later de tweede tijd zou blijken. Frank Schuttert reed wel voor zijn team Scandinavian Vikings. Teamgenote Evelina Tovek was vandaag ook foutloos, waardoor ze wat druk op de andere teams konden zetten. Hun team werd uiteindelijk zesde, na een teleurstellende 12 strafpunten gisteren. Schuttert verdient bijna 24.000 euro met zijn individuele overwinning, voor Vrieling is er 19.000 euro prijzengeld.

Shanghai Swans winnen GCL Londen

Max Kühner en Christian Ahlmann haalden de Global Champions League winst binnen voor hun team Shanghai Swans. Veel teams die gisteren goed presteerden zagen vandaag veel balken vallen. Ahlmann en Kühner stonden na gisteren al bovenaan, maar hadden vandaag andere paarden gezadeld. Kühners Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) bleef foutloos, Ahlmanns Solid Gold Z (v. Stakkato Gold) liet één balk vallen. De tijd was genoeg om te winnen van de London Knights, die ook op vier strafpunten eindigden.

Drama voor Valkenswaard United

Het GCL-klassement voor 2021 werd met ruime marge aangevoerd door team Valkenswaard United, maar die marge werd aanmerkelijk kleiner dit weekend. Na sublieme prestaties in de vorige zes etappes, ging Cinsey van Alberto Zorzi nu helemaal de mist in op de driesprong. Een balk, een weigering op nummer twee en vervolgens nog een weigering deed het team onderaan belanden in Londen. In het tussenklassement staan ze nog bovenaan, met een marge van 15 punten op de Shanghai Swans. Zorzi’s teamgenoot Peder Fredricsson bleef wel foutloos en zien we vanavond ook terug in de Grand Prix.

Uitslag individueel

Uitslag teams

Klassement teams 2021

Bron: Horses.nl