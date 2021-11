Shanghai Swans bovenaan in halve finale GCL Super Cup, Smolders’ team vijfde

Vanavond werd de halve finale van de GCL Super Cup in Praag verreden. Het team Shanghai Swans stond bovenaan met 17 strafpunten en 216,88 seconden in totaal. Christian Ahlmann noteerde 5 strafpunten en 75,06 seconden met de Zangersheide Dominator Z (v. Diamant de Semilly), Malin Baryard-Johnsson kreeg 4 strafpunten en 70,88 seconden met de BWP'er H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof) en teamgenoot Max Kühner eindigde met 8 strafpunten en 70,94 seconden op de timer in het zadel van de ruin Elektric Blue P (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Het team met Harrie Smolders behaalde de vijfde plaats.

Het team Valkenswaard United greep de tweede plaats. Marcus Ehning met Stargold (v. Stakkato Gold), Edwina Tops-Alexander met Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco) en Peder Fredricson met Catch Me Not S (v. Cardento) kregen in totaal 17 strafpunten en 218,58 seconden.

London Knight maakt top 3 compleet

De London Knights maakte de top 3 compleet met in totaal 18 strafpunten en 219,10 seconden. Olivier Philipearts met Le Blue Diamond V’T Ruytershof (v. Plot Blue), Emily Moffitt met de NRPS-hengst Winning Good (v. Winningmood) en Nicola Philippaerts met Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento) presteerden voor dit team.

Smolders’ team in top 5

Harrie Smolders liet met de Holsteiner Monaco (v. Cassini II) een balk vallen en kreeg ook een strafpunt vanwege tijdsoverschrijding (73,27 sec.). Met de prestaties van de teamgenoten Darragh Kenny en Gregory Wathelet bemachtigde het team Paris Panthers de vijfde plaats.

Van der Vleuten naar zesde teamplaats

Maikel van der Vleuten zette met de Bustique-nakomeling Beauville Z als één van de weinigen een foutloze ronde neer. Van der Vleuten reed met zijn teamgenoten Mark McAuley en Marlon Modolo Zanotelli. In totaal noteerde het team Madrid in Motion 20 strafpunten en 227,19 seconden, waarmee zij op de zesde plaats eindigden.

Vrieling’s team zevende

Jur Vrieling’s team Prague Lions behaalde de zevende plaats. Vrieling kreeg met teamgenoten Anna Kellnerova en Sergio Alvarez Moya 26 strafpunten en 221,30 seconden in totaal.

Bron: Horses.nl