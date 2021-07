Staut wint 1m55 Berlijn met nieuwe troef

De eerste ronde van de Global Champions League van Berlijn, een CSI5* over 1m55 is gewonnen door Kevin Staut met de elfjarige Iliade KDW Z (v. C Indoctro). De Fransman kwam als allersnelste foutloos aan de streep, met bijna een seconde voorsprong op zijn landgenoot Julien Epaillard en Solero MS (v. Silvio I). Jur Vrieling was de beste Nederlander.

Staut startte als individuele ruiter deze week. Het was de eerste internationale rubriek op deze hoogte voor zijn paard, dat pas sinds eind april onder de Fransman te zien is. Staut had de ruin in juni al wel meegenomen naar de Nations Cup in La Baule, waar hij op 1m45 niveau meereed.

Monaco Aces aan kop in GCL

De tweede plaats van Epaillard was – samen met die van zijn foutloze teamgenoot bij de Monaco Aces, Jérôme Guéry en Great Britain V (v. Nabab de Reve) – goed voor de voorlopig eerste plaats in het tussenklassement van de teamwedstrijd. Guéry was individueel vijfde.

Ieren op dreef

De Ieren Michael Pender met de negenjarige HHS Fast Forward (v. Fortunus) en Darragh Kenny met Vinci de Beaufour (v. Diamant de Semilly) werden derde en vierde. Kenny’s team, de Paris Panthers, staan vooralsnog tweede.

Vrieling

Jur Vrieling was de beste Nederlander met Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue). De Nederlander was foutloos in de dertiende tijd. Ook Frank Schuttert met Fair Field (v. VDL Zirocco Blue) en Bart Bles met Comme-Laude W (v. Comme Il Faut 5) bleven foutloos. Zaterdag is de tweede ronde van de Global Champions League, die tevens zal dienen als kwalificatie voor de Grote Prijs van Berlijn, die zaterdag aan het einde van de middag verreden wordt.

Uitslag

Team tussenklassement

Bron: Horses.nl