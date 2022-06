Stockholm Hearts soeverein naar overwinning in Stockholm

Dat de Zweden in uitstekende vorm verkeren bewezen ze wel door tot nog toe alle belangrijke rubrieken te winnen op het CSI5* concours in de Zweedse hoofdstad. De teamwedstrijd werd voor Stockholm Hearts gereden door Peder Fredricson en Malin Baryard-Johnsson. En met groot succes want in de vier rondes die ze reden gisteren en vandaag werd niet één balk uit de lepels gesprongen en ook de tijd werd vier keer gehaald. Precies dat laatste deed de Shanghai Swans de das om want de ene tijdfout van Max Kühner verijdelde dat ze ook met nul strafpunten eindigden en was de tweede plaats hun deel. De Rome Gladiators nestelden zich op de derde plaats met een totaalscore van vier strafpunten.