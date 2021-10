Tops-Alexander houdt hoofd koel voor winst GCL 2021: podium voor Schuttert en Vrieling

Team Valkenswaard United, vandaag vertegenwoordigd door Peder Fredricson en Edwina Tops-Alexander, heeft de Global Champions League van 2021 gewonnen. In de vijftiende etappe van dit seizoen werd het nog flink spannend met onder meer een balk van H&M All In onder Fredricson. Uiteindelijk hield Tops-Alexander het hoofd koel en leverde met Fellow Castlefield (v. Je T'aime Flamenco) de benodigde foutloze ronde voor het kampioenschap. De GCL-etappe in Samorin werd gewonnen door team Scandinavian Vikings met Frank Schuttert en Lyonel D (v. Little Joe), Jur Vrieling hielp met de negenjarige Long John Silver zijn team Prague Lions aan de tweede plaats.

De laatste etappe van seizoen 2021 begon zonder vaststaande winnaar voor het overall kampioenschap. Valkenswaard United stond lang eenzaam aan kop, maar hun voorsprong was in de laatste weken steeds verder geslonken. Zo ver zelfs, dat ze vandaag nog maar één balk over hadden.

Kampioenschap 2021: nerveuze topruiters

Shanghai Swans stond bij aanvang tweede in het klassement. Ahlmann moest met Dominator 2000 Z wel aan de bak, want zijn team stond na de eerste ronde in Slowakije op 9 strafpunten. De Duitser en zijn hengst produceerden een fantastische foutloze ronde. Ook teamgenote Malin Baryard-Johnsonn hield de nul met de zeer scherp ogende H&M Indiana (v. Kashmir van Schuttershof). Dat betekende dat Valkenswaard United slechts één balk mocht hebben of het kampioenschap zou in gevaar zijn. Peder Fredricson was hun eerste ruiter, maar voor hem speelt vandaag meer dan de GCL.

Maher vs Fredricson begint bij de kwalificatie

Later op de zaterdagavond zal het seizoen van de Global Champions Tour, de individuele competitie voor 2021, beslist worden. Om in de GCT van Samorin mee te rijden, moet je je wel eerst kwalificeren; uit de GCL rubriek mogen 35 combinaties door naar de GCT. De twee strijders om het algeheel kampioenschap voor 2021 maakten het allebei nog spannend. Ben Maher en Explosion W (v. Chacco-Blue) hadden een balk met de achterbenen in de eerste combinatie. Dat gaf een nagelbijtend rondje, want met nóg een balk zou Maher zich waarschijnlijk niet kwalificeren. Hij probeert vanavond zijn derde GCT-titel op rij te halen en moet daarvoor Peder Fredricson nog inhalen. Maher hield het op vier fouten en mag meerijden. Als Peder Fredricson vanavond tiende of hoger wordt in de Grote Prijs, heeft hij de Tour gewonnen. Maar in de kwalificatie speelden de zenuwen ook zijn geweldige paard H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) parten. De Zweed kreeg hem bijna de ring niet in voor de GCL-rubriek. Hij moest zich natuurlijk ook wel kwalificeren om de titel te kunnen gaan winnen. Uiteindelijk kwamen ze toch van het voorterrein naar de wedstrijdring, maar ook Fredricson kreeg een balk, op de tweede combinatie.

Tops-Alexander

De teams stonden gelijk toen Edwina Tops-Alexander de ring in kwam. Zij had vorige week wat strubbelingen met Fellow Castlefield (v. Je T’aime Flamenco). Onder grote druk lukt het ondanks een vroege touché om foutloos te blijven. Tops-Alexander was opgelucht, maar zo gespannen dat er in eerste instantie geen lachje af kon bij de Australische. Even later kwam de grote glimlach alsnog door, terwijl teamgenoot Peder Fredricson zijn vuist balde. Zijn fout kostte het team niet het GCL-kampioenschap en ook voor de GCT maakt hij vanavond nog een goede kans.

Schuttert en Vrieling toprondes

Het team Prague Lions, dat vandaag met slechts 2 tijdfouten de ring in kwam, had nog niet eerder op het podium gestaan dit jaar. Jur Vrieling springt deze week met Long John Silver (v. Lasino). De negenjarige toonde zich gretig en voorzichtig. Ook de lastige combinaties en gegolfde plank waren geen probleem. Vrieling telde wel een tijdfout bij het conto van zijn team op, maar was terecht erg tevreden. Niels Bruynseels maakte het af met de herrezen Delux van T&L. De bruine springt soms angstaanjagend efficiënt, maar alles bleef liggen. De drie strafpunten bleken uiteindelijk goed voor de tweede plaats vandaag. De heren van Scandinavian Vikings wisten namelijk als enigen helemaal de nul te houden. Frank Schuttert had vandaag Lyonel D gezadeld. De Nederlander reed een uitgekiend rondje. Zijn teamgenoot was Henrick von Eckermann die nulrondjesmachine King Edward (v. Edward) de ring in reed alsof hij een barrage te winnne had. Op de turbo en met veel vertrouwen knalde het duo soeverein door de baan. Winst voor de Scandinavian Vikings. Frank Schuttert: “We hebben het team wat gewijzigd vandaag. Het was fijn om Henrik en King Edward na me te hebben.” Het team mag naar de Super GP in Praag in december nadat ze ook al een etappe in Rome wonnen. “Ik kijk er naar uit!” aldus Schuttert. Von Eckermann: “Dit paard heeft de afgelopen maanden wel bewezen hoe goed hij is. Het is heel leuk, ook omdat de eigenaren erbij zijn vandaag.” Vol zelfvertrouwen: “Ik was er wel van overtuigd dat we konden winnen vandaag.”

Andere Nederlanders

Ook Maikel van der Vleuten met Beauville Z kwalificeerde zich voor de GCT, met een snelle vierfouter. Leopold van Asten reed een hele mooie ronde met VDL Groep Elegant Hero Z (v. Echo van ’t Spieveld), de grote ruin kwam ruim over de hindernissen met een paar zeer voorwaartse afstanden. Hij werd individueel derde in de rubriek. Harrie Smolders kreeg met Monaco vier strafpunten, maar mag ook nog mee naar de Grote Prijs. Dat gold niet voor Johnny Pals, die met een gebroken hand rijdt en niet kon voorkomen dat Charley twee keer weigerde. Bart Bles is ook op dreef. Hij reed opnieuw een foutloze ronde met Comme-Laude W (v. Comme il Faut) en werd individueel negende. Ook Suus Kuyten ging geweldig rond met Alfa Jordan, al kregen ze tot haar grote teleurstelling een balk op de laatste hindernis.

Uitslag kampioenschap GCL 2021

Uitslag GCL Samorin (week 2)

Individuele uitslag GCL rubriek

Bron: Horses.nl