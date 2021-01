Transfers en nieuwe namen in teams Global Tour

Eerder maakte de Global Champions Tour zijn kalender voor 2021 bekend. Nu publiceert de organisatie van de rijk gedoteerde springreeks de samenstelling van de 16 teams die gaan strijden in de Global Champions League, de teamcompetitie van de GCT.

Een aantal topruiters neemt dit jaar voor het eerst deel, anderen maken een transfer naar een concurrerend team.

Transfer van Frank Schuttert

Zo gaat de winnaar van Olympisch goud in Hongkong Eric Lamaze rijden voor Cascais Charms. Voormalig Nederlands kampioen Frank Schuttert maakt een wissel richting Scandinavian Vikings. De altijd ambitieuze Cian O’Connor tekent voor Cannes Stars. De Shanghai Swans hebben de Duitse topper Christian Ahlmann vastgelegd. Jane Richard Philips verlaat de Cannes Stars voor Berlin Eagles en heeft Leopold van Asten zich gemeld bij The Prague Lions.

Corona-protocollen

De organisatie van de Global Tour meldt dat ze het komende seizoen blijven samenwerken met lokale en nationale overheden en met de FEI om de sport conform de corona-protocollen te laten plaatsvinden.

Prijzengeld

In de Global Champions League is er het komende seizoen 25,9 miljoen euro te verdienen, met alleen in het finaleweekend in Praag al een prijzengeld van 6 miljoen euro.

Bekijk hier de samenstelling van de teams

Bron Horses.nl/GC Global Champions